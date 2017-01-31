Quaresma imzayı atıyor

HABERTÜRK SPOR | EMRE BİLİR
Beşiktaş yönetimi, son günlerde çok konuşulan Ricardo Quaresma konusunu sonuca bağladı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldızla görüşmelerini tamamlayan Siyah-Beyazlı kurmaylar, 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “Quaresma bize gelmek istedi” sözlerinin ardından transfer sürecini hızlandıran Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuyu da bugün yeni transferler için yapılacak imza töreninde basının karşısına çıkaracak.