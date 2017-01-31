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FUTBOL

Quaresma imzayı atıyor

31 Ocak 2017 Salı, 09:43:07

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    HABERTÜRK SPOR | EMRE BİLİR

    Beşiktaş yönetimi, son günlerde çok konuşulan Ricardo Quaresma konusunu sonuca bağladı.

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    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldızla görüşmelerini tamamlayan Siyah-Beyazlı kurmaylar, 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

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    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “Quaresma bize gelmek istedi” sözlerinin ardından transfer sürecini hızlandıran Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuyu da bugün yeni transferler için yapılacak imza töreninde basının karşısına çıkaracak.

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