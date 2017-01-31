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Galatasaraylı futbolcular sevinç
FUTBOL

Galatasaray’da parasız saadet...

Galatasaray'da 6 aydır para alamayan futbolcuların performansı alkış topluyor...

31 Ocak 2017 Salı, 10:01:53 Güncelleme: 10:07:13

Sezon başından bu yana yaklaşık 6 aydır transfer taksitlerini ve maç başı ücretlerini alamayan futbolcular, yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen, rakiplerini imrendirecek bir performansa imza atıyorlar.

Kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntı sebebiyle kendilerine para yerine senet verilen ancak vadesi gelen senetlerin karşılığında yine elleri boş kalan futbolcular, yönetimin kendilerine verdiği ‘Galatasaray’da kimsenin alacağı kalmaz’ sözü üzerine morallerini en yüksek seviyede tutarak, başarıyla mücadeleyi sürdürüyorlar.

Bu durum yönetim kanadının da takdirini topluyor. Florya’dakiler ise umutla yönetimin bir an evvel Emlak Konut’la yapılan anlaşmayı nakde çevirmesini ve toplam 20 milyon Euro’yu bulan alacakların ödenmesini bekliyor.

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