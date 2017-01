Podolski: "Berlin’de de olanları gördük!"

Aslan’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Türkiye’deki terör saldırıları nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmak istediği, ailesini de Almanya’ya gönderdiği iddialarına kapak yaptı!

Polonya basınında röportajı yayınlanan Panzer, “İstanbul’da yaşamaktan çekiniyor musun?” sorusuna “Son zamanlarda bazı terör saldırıları oldu. Şehirde her tarafta polis var, eskisine göre daha fazla. Ama bu durum, şu an için normal. Zaten artık hiçbir yerde kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Berlin’de olanları gördük” cevabını verdi. Berlin’de 19 Aralık’ta Noel pazarına yapılan ve 12 kişinin öldüğü terör saldırısını DEAŞ üstlenmişti. Podolski transfer iddiaları için ise “İlerleyen zamanlar ne gösterir bilemeyiz ama şu an G.Saray’ın futbolcusuyum” diye konuştu.