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Trump'ın vize yasağına sporcu istisnası

ABD Başkanı Trump’ın 7 müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararına sporcular için istisna getiriliyor

31 Ocak 2017 Salı, 10:03:07 Güncelleme: 15:20:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararından, uluslararası etkinlikler için seyahat eden sporcuların etkilenmeyeceği bildirildi.

Hükümet, ABD Olimpiyat Komitesi'ne (USOC) ülkeye gelen sporcuların seyahat yasağından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alması talimatını verdi.

USOC Başkanı Larry Probst ve CEO'su Scott Blackmun, yaptıkları ortak açıklamada hükümetin kendilerinden, diğer tüm ülkelerden gelen yabancı sporcuların, uluslararası müsabakalar için ABD'ye kolay giriş yapmasını sağlamalarını istediğini belirtti.

Açıklamada, "Olimpiyatlar, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerine dayanarak kurulmuştur. Kanun hükmünde kararnamenin, hem milletimizin hem de olimpik hareketin temelini oluşturan değerlere saygı içinde uygulanmasını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı başkanlık kararnamesi kapsamında, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 90 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirilmişti. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

(Eurosport)

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