Beşiktaş'ta yeni transferler Mitrovic, Babel, Ersan Adem Gülüm ve Demba Ba için imza töreni düzenleniyor.

Başkan Fikret Orman, törende açıklamalarda bulunuyor. İşte Orman'ın sözleri:

"Ersan'la başlayalım. Evine hoş geldi. Bizim için çok özel bir oyuncudur. 2012'de çok zor günler yaşadık. Orada gerçek Beşiktaşlılığını gösteren ilk oyuncumuz Ersan'dı. Hiç konuşmadan maaşından 500 bin euro indirim yaptı. Bizim için çok önemli bir duruştu. Hayatta unutamam onu. Geçen sene Çin'e transfer oldu. Açıkçası istemeyerek yollamıştık. Aramızda olduğu için çok mutluyum."

"Demba'yla alakalı söyleyeyim. Demba selamün aleyküm. Hoş geldin. O da bizimle çok bağdaşmış, sembol olmuş bir oyuncu. Takımımıza tekrar hoş geldi. Sakatlıkları geçmiş. Yarın itibariyle antrenman kampına gidecek Los Angeles'a. Mart başında takımla sahada olacağını tahmin ediyorum."

"Ryan'a da hoş geldin diyoruz. Türkiye'de oynadığı dönemde de istemiştik, olmamıştı. Takibimizdeydi. Çok iyi uyum sağladı hemen. 2 maçta da 2 gol, 2 asist. Maşallah diyorum. Allah ona da sporun bütün sonucuna kadar bizimle olmayı nasip etsin."

"Mitrovic de hoş geldi. Uzun zamandır takip ediyorduk. Çok genç bir arkadaşımız. Epey izledik. Çok önemli ve gelecek vaadeden bir oyuncu. Çok istedik gelmesini. Önemli işler yapacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Arkada da yazıyor, bizde imzalar kalbe atılır. Demba ve Ersan'ın burada olması da bunun kanıtıdır."

FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ



ERSAN GÜLÜM: "Herkes Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi biliyor. Herkese hayırlı olsun."

DEMBA BA: "Gerçekten çok memnunum döndüğüm için. Harika günler geçirmiştim burada. Umarım bu dönem daha da mutlu geçecek. Rehabilitasyonu geride bıraktım. Önümde birkaç hafta kaldı. İnanıyorum ki eskisinden daha güçlü döneceğim."

RYAN BABEL: "Birkaç haftadır buradayım. Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum. Başlangıç çok iyi oldu. İnşallah burada hep birlikte şampiyonluğu yaşayacağız."

MATEJ MITROVIC: "Bu kadar büyük bir camianın parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım burada kupalara doğru yol alacağız. İyi oyuncular var bölgemde. Şansımı bekleyip bunu iyi kullanmam gerekiyor."

FUTBOLCULARIN TÖRENDEN AYRILMASININ ARDINDAN ORMAN TEKRAR SÖZÜ ALDI.

Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları:

"Hayırlı olsun bütün transferlerimiz. Bir nebze kolay, bir nebze zor bir dönem geçirdik. İki oyuncumuz tekrar geldi. İki de yeni oyuncu transferi yaptık. Bu dönemde yine ince eleyip sık dokuduk. Çok santraforla alakalı beklentiler yaratıldı. Şu anda baktığımız zaman Beşiktaş ligin lideri ve en çok gol atan takım. Ligin gol kralı da Beşiktaş'ta. Çok geniş bir kadromuz var. Kalbimizden bazı şeyler geçmiyor değil ama Beşiktaş ve Türkiye'nin gerçekleri var. UEFA ile yaptığımız anlaşma var. Doğru transferle, doğru bütçeyle o listeden çıktık. Takımımıza baktığınız zaman gol kralı Cenk Tosun, Kamerun Milli Takımı santraforu Aboubakar, Ömer Şişmanoğlu var. Demba Ba da geldi. Rehabilitasyonu bitirdi, 2 veya 3 hafta sonra Türkiye'ye gelecek. Antrenmanları bittikten sonra Mart'ın ilk haftasında hazır olur diye tahmin ediyorum. Oynaması Şenol hocamızın bileceği iş. Biz kendi perspektifimizden olaya bakıyoruz. Teknik ekibimiz de kendi perspektifinden bakıyor. Bizim için önemli olan ödemelerin doğru yapılması. Bunlarda sıkıntı vardı, biz buna 'dur' dedik. Her şeyi plan üzerinden yapıyoruz. Kendi çizgimizde devam edeceğiz."

"MITROVIC'I 4 KEZ SEYRETTİLER"

"Mitrovic'le ilgili konuşuyorum. Bunu çok anlattım... Bizde transfer Metin Albayrak'ın başkanlığını yaptığı scout departmanıyla başlıyor. Onlar talepleri alıp izliyorlar. Onun üzerine teknik karar veriliyor. Gökhan Keskin-Fikret Demirel karar veriyor. Sonunda Metin Albayrak'a geliyor. Ya canlı seyrediyor ya kasetten seyrediyor. En sonunda bana soruluyor. Bana sorulduktan sonra teknik karar verilmiş oluyor. Devam edelim dersek ticari tarafı başlıyor. Orada da Umut Güner var. Nihai kararı ben veriyorum. Sorumlu ben olduğum için kararı ben veriyorum. Mitrovic'le alakalı hangi bilgiyle konuşuyorlar bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla scout ekibimiz 4 defa canlı seyretti. Ben de seyrettim. Bunun üzerine yaptık. Gelmeden yazılıyor, çiziliyor. Geçen devre arası Boyko'yu transfer ettik, herkes de çok memnun oldu. Ama şans bulamadı. Sezon başında Fabri'yi aldık. İstemiyoruz dediler. Şimdi taraftarın en sevdiği futbolcuların başında geliyor. Biz adım atmadan önce tombala çeker gibi yapmıyoruz. Beşiktaş'ın geldiği yere bakarsak kadro yapılanması ve finansal yapı paralellik arz etmekte."

"QUARESMA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK"

"Quaresma konusunu genişletelim. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Buna değinelim. Quaresma, Sosa ve Ekici... Bizim bir kulüp terbiyemiz var. Ona göre yönetme gayreti içindeyiz. Biz hiçbir camia ile kavga etmek istemiyoruz. Bu uzun zamandır devam ediyor Fenerbahçe'yle. Bunun en büyük sebebi Fenerbahçe yönetim kurulunun devamlı açıklama yapması. Her kulübün kendisiyle alakalı açıklama yapma durumu vardır. Biz hiçbir zaman başka kulüplerler ilgili konuşmuyoruz. Son yapılan açıklamalara o kadar çok söylenecek laflar var ki... Ama biz bunlara girmek istemiyoruz. Bizim işimiz kulüpleri yönetmek, iyi yönetmek. Biz sahada oynamıyoruz, biz teknik direktör değiliz. Futbol sahada oynanan bir oyun. Saha dışıyla oynanmaz. Ego savaşlarına dönecek şeyler değildir. Bunlar toplumu germekten başka bir işe yaramamaktadır. Biz kendi işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmalarına girmek istemiyorum. Fakat 2-3 konu var ki kamuoyuna açıklanma ihtiyacı var. Quaresma Beşiktaş'la olan sözleşmesi bu sezon değil, bir dahaki sezon sonu biten bir sözleşme. 23 maç oynamış vaziyette, 7 maç sonra otomatik uzuyor. Şu anda bir teklif götürülmesinin bir sebebi olabilir. Sen oynama, sözleşmen uzamasın ve böylece sezon sonu boşa çıktır. Bunun etikle alakası yoktur. Şimdi teklif götürülmüş. Bunu yapanları mahkemeye götüreceğiz. Belge göndeririz dediler, istiyoruz, göndersinler. İşin gerçeğine bakınca kendisine sordum. Benim bilgim yok dedi. Biz Beşiktaş kulübünde kendini Beşiktaşlı hissedenleri istiyoruz dedim. Başka niyetim varsa bilelim dedim. O yuvama geldim, gitmek istemiyorum dedi. Ve biz sözleşmesini uzattık."

"Sosa... Bonservisini aldık, Türkiye'den ne sebeple ayrıldığını herkes biliyor. Yok terörden değilmiş falan... Kendi mesajları ortadadır. Kim neyi transfer etmek istiyorsa etsin, bizi ne alakadar eder."

"MEHMET EKİCİ BİZE GELMEK İSTEDİ"

"Mehmet Ekici'yi biz almak istemedik. Menajeri vasıtasıyla bize geldi. Kız kardeşleriyle ben görüştüm. Gelmek istediğini söylediler. Değerlendirelim dedik. Bunun üstüne Trabzon kulübü görüşebileceğimizi ifade etti. Umut Güner, Mehmet'in babası ve menajeri buluştu. Beşiktaş'a gelmek istiyoruz, Şenol Güneş'le çalışmak istiyor dediler. Trabzon'la konuşmamız gerektiğini söylediler. Görüşmeye başladık. Prensipte de anlaştık. Bu dakikadan sonra futbol hayatıyla oynuyormuşuz... Bunu bize çizen oyuncu ve menajeri. Şu an kadromuza zaten giremez. Bizim değerlendirmemiz önümüzdeki sezon içindi. Nereye isterse gitsin. Böyle bir ahlakla zaten bizim işimiz olmaz. Bize gelmek istediğini söyleyen menajeri ve babası."

"Quaresma kimin oyuncusu? Beşiktaş'ın. Sosa kimin oyuncusu? Milan'ın. Ekici? Trabzon'un. Fenerbahçe başkanının bunlarla ne alakası var. Bizim işimiz yöneticilik. Fenerbahçe de çok sevdiğimiz bir camia. Biz mücadelemizi Pazar günü sahada edeceğiz. Bunu futbolculara çekmenin ne anlamı var. Daha evvel Aziz Yıldırım diyor ki; Hagi Fenerbahçe'ye gelmek istiyor dedi. Endüstriyel futbolda bunlar var. Ama bunlar konuşulan şeyler değil. Herkes kendini ilgilendiren konulara baksın. Bizden ayrılmak isteyenler olabilir, biz kimin kalmasını istiyorsak kalıyor. Bizim düzenimiz baskıyla değil. Burası bir aile. Giden geri geliyor. Bütün oyuncular gelmek istiyor. Bizde böyle bir düzen var. Bizde her şey sevgi üzerine kurulmuştur. Transfer edebiliyorsa etsin. Fenerbahçe sevdiğimiz bir camia. Hiçbir problemimiz yok ama bu zihniyet yakışmıyor. Herkes kendi işiyle ilgilensin."

"Bu zihniyetlerden herkes bıktı. Bu futbol bir kulüple olacak iş değil. Türk futbolunun Trabzonspor'a, Bursaspor'a, diğer kulüplere ihtiyacı var. Artık insanlar bıktı. Son 35 senedir Bursa hariç 3 takım şampiyon oluyor. Eskisi gibi değil. Diğer liglere bakıyoruz. Stadyumlara baktığımız zaman Beşiktaş hariç bomboş. Bunun yöneticilerin kavgasından çıkarın. FFP gibi, fair-play gibi şeyler çerçevesine girin. Kimseyle polemik içine girmek istemiyoruz. Herkes görüyor. Bir divan toplantısında tek konu Beşiktaş olabilir mi? Ne yaptık biz? Biz işimizi yapıyoruz. Kayrılıyor deniyor. Hakemler Beşiktaş'ı kayırıyormuş. Senelerdir konuşuluyor. Bu hakemlerle gideceğiz. Hata yapıyorlar. Bakın... Osmanlı maçında penaltımız verilmedi, tek kelime etmedik. Alanya'da da öyle. Olmayan penaltı verildi, kırmızı kart verilmedi... Bunlar futbolun içinde var. İyi niyetli, pırıl pırıl insanlar... Bir algı yaratmaya kimsenin haddi değil, gerek de yok. Her takıma olmuştur. Ama Yusuf Namoğlu gibi namuslu bir MHK başkanı var. Senelerdir çizgisi belli. Federasyon gitsin... Niye gitsin? Beğenmediğiniz bir şey varsa konuşun. Herkes her işi doğru yaptı da bir tek problem hakemlere ve federasyona mı kaldı? Herkes kendi işine bakacak. Birisinden bir medet bekleyen namerttir. Bizim aklımıza öyle şeyler gelmez, o akıllarında olanlar kendilerine baksınlar."

Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'dan size gelmek isteyenler oldu mu sorusuna cevap:

"Bunlar futbolun içinde var. Bunları yaşıyoruz. Bunu açıklamak ne kazandıracak? Bu Beşiktaş'a bir şey katacak mı? Beşiktaş'ın oyuncuları pırlanta gibidir. Bizim işimiz, Şenol hocanın işi Beşiktaşlıları mutlu etmek. Kavga etmek değil. Saha içinde itişmeler olur. Bunu körükleyen yöneticiler olur. Bizimle görüşmek isteyen olmuş olabilir. Ben bunun detaylarına girmem. Futbol ahlakının içinde olmaz."

"Şenol hocayla çok eskiye dayanan ağabey-kardeş ilişkimiz var. Biz Bursaspor'dan ayrılmadan hiçbir görüşme yapmadık. Şenol hoca Beşiktaş'ta çalışıyor. Zaten +1 senesi var. Şenol hoca ne zaman isterse uzar. Sözleşmeyle ilgili hiçbir problem yok. Tek düşündüğümüz şampiyonluk, UEFA Kupası... Bakıyorum Portekiz'den hoca yazıyorlar. Bir bakın... Kim görüşmüş bunlarla. Bunlar Beşiktaş'ı karıştırmak için yapılıyor."

"Yıldırım Demirören 5 senedir TFF Başkanı. Bu 5 senede Beşiktaş 1 tane kupa aldı. Bu kupadan önce borç yok muydu? Şimdi mi çıktı? Bugüne kadar Beşiktaş göçebe kuşuyken TFF Başkanı değil miydi? Polemik konusuna girmek istemiyorum. Dün maçta Aziz Bey hakkında bizim taraftarımız bağırdı. Çok üzüldüm, gerek yok böyle şeylere. Bana yapılsa üzülürüm. Ben gidiyorum diğer statlara. Hiçbir yerde bir şeyle karşı karşıya gelmiyoruz. Aziz Bey'le alakalı yapılanlara da üzülüyorum. Senelerin spor adamı. Böyle şeylere gerek yok. Bizi hele Türkiye'nin şu ortamında toplumu mutlu edecek tek şey spor."

"MALATYASPOR VODAFONE ARENA'DA OYNAYACAK"

"Malatyaspor'a stadımızı bir maçlığına vereceğiz. 86 senesinde bir şeyler olmuş. Kişiler hata yapar, kurumlar hata yapmaz. O hatayı o gün yapmışlar. Biz neler çektik sahamız yokken... Biz büyük kulübüz, biz Beşiktaş'ız. Her ihtiyacı olanın yanında olacağız. İstediler, verdik."

"Karıştırmak için iç mihrak-dış mihraklar var. Biz geldiğimiz zaman menajerlik ücretleri yüzde 22'ler civarındaydı. Biz 7 civarına çektik. Normali 10 civarıdır. Amaç ne? Menajerlere oldum olası bütün kulüpler para öder. Biz de kendi bütçemiz içinde ödüyoruz. Beşiktaş'ı şimdiden şampiyon göstermeye başladılar. Bizim kenetlenmemiz gereken zaman. Beşiktaş şampiyon olmuş değil. Çok maç var. Bunlara itibar etmesinler. Taraftarlar da artık bunları yemiyor."

"Yeni bir ihale yapıldı. Kur öyleymiş, şu şöyleymiş. Sanki ikinci bir alıcı mı vardı? Yayıncı kuruluş geldi, bugünkü Türkiye'de önemli bir iş yaptı. Kulüpler Birliği karar verdi. Adı üstünde birlik. Sonra kulüp başkanları çıkacak, ben böyle söylüyorum diyecek. Bu konular konuşuldu, bir noktada anlaşıldı. Şimdi futbolun marka değerini yükseltmek hepimizin görevi. Bunu kavgaya çekmek bir işe yaramıyor. Katarlılar dünya yatırım yaptı. 43 ülkede yatırım yapıyorlar. Kendimizi nasıl tanıtacağımıza bakmalıyız. İspanya'da Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid var. İzlenmiyor artık, herkes Premier Lig'i izliyor. Yıldıza göre para verilmesin. Şampiyon, 2 ve 3... Ona göre verilsin. Bu futbol herkese lazım olan bir şey. Bunu ne kadar güzelleştirirsek o kadar büyürüz. Şimdi Osmanlıspor Avrupa'da devam ediyor. Kötü bir şey mi bu? BeIN SPORTS'a da hayırlı olsun. Kur sabitleme ilk kez mi oluyor?"

"Beşiktaş ciddi yönetilmektedir. Bizim hissiyatımız yoktur, mantığımız vardır. Kulübü sosyal medya yönetseydi anket yapardık. O zaman bize ne ihtiyaç var? Biz taraftarın temsilcisiyiz. Her yaptığımız doğru değildir. Olduğunca iyi yapabilmek önemlidir."

"Paramız var. Yalnız bu dipsiz bir kuyu. Transfer insanları heyecanlandırıyor ama ertesi gün bitiyor. Yeni heyecanlar başlıyor. UEFA ile 3 anlaşmamız var. Geçen sene 20 milyon euro'ya kadar zarar etme hakkımız vardı. Bu sene 10 milyon euro. Şayet olursa 2 milyon euro ceza ödememiz gerekiyor. Kurlar çok arttı, biz kendi limitlerimiz içinde çalışıyoruz. 1 milyonluk oyuncu alırsanız 2 milyon da ceza ödersiniz. Biz yedi yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz diyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Taraftara şirinlik için transfer yapılmaz. Bu yüzden bu hale gelindi. Bana göre Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı yok. İstediğimiz oyuncular oldu... Önümüzdeki sezon alacağız onları."