Instagram paylaşımları

31 Ocak 2017 Salı, 12:25:24 | Güncelleme: 12:43:58
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Okay Yokuşlu: Yeni stadımızda mükemmel başlangıç
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Olay Şahan: Dogum günün kutlu olsun kardesim
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Garry Rodrigues
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Yusuf Erdoğan: Estaban bizim evin büyük oğlu
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Bruma
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Onur Kıvrak: Ne de güzelsin be...
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Jose Sosa
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Cenk Tosun: Benim en güzeI yanımsın, hayat arkɑdaşım, eşim, canım her şeyim. İyi ki doğdun…
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Sinan Gümüş: Sahalara dönüp hemen golle tanışmak
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Emre Güral: Ey Allah'ım, hayırlısı deyip sustuklarım ve adaletine güvenip göz yumduklarım var.. Ne olur sabrımın karşılığı olarak sen bana en hayırlısını nasip et..
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Gökhan İnler: Dediğim gibi zirveyi bırakmaya niyetimiz yok
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Emenike
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Hakan Balta
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Emre Çolak: Doğum günün kutlu olsun (Kaptan,abi,baba,adam)
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Adreas Beck: Harika bir performans. Ama vitesi düşürmememiz gerekiyor.
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Hakan Çalhanoğlu: Doğum günün kutlu olsun Arda abi
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Emre Mor
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Arda Turan
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Burak Yılmaz: Doğum günün kutlu olsun Karam, Cansın dicem gerisini sen anla...
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Tolga Ciğerci
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Yasin Öztekin: Evimizdeki 300. golü atarak kulübümüzün tarihinde bir yer edindiğim için onur duyuyorum
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Podolski: En büyük Cimbom
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Gökhan Töre
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Emre Çolak
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Wesley Sneijder
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Dzemaili
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Nigde de Jong
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Eto'o: "Herkese güzel bir haftanın başlangıcını temenni ediyorum" (Samuel Eto'o sosyal medya hesabı İnstagram'dan bir taraftarının üzerinde 'Eto'o' formasıyla namaz kılarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı)
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Nigde de Jong
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Tarık Çamdal: Kalp
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Cenk Gönen
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Quaresma
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Nuri Şahin
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Serdar Aziz: Yaptıklarıyla küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmasın !!!