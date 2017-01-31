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Leon Bailey
FUTBOL

Leverkusen Bailey'i transfer etti

Bayer Leverkusen, 19 yaşındaki Leon Bailey ile 2022 yılına kadar anlaşmaya vardı

31 Ocak 2017 Salı, 12:43:03 Güncelleme: 12:45:48

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Belçika kulübü KRC Genk'ten 19 yaşındaki Leon Bailey'i kadrosuna kattı.

Bayer Leverkusen Kulübü tarafından yapılan açıklamasında, genç ve yetenekli oyuncu Leon Bailey ile 2022 yılına kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bailey, KRC Genk forması ile bu sezon 6 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Son dakika transferi olarak değerlendirilen Leon Bailey'in, Bayer Leverkusen'de 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

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