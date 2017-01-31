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Emmanuel Adebayor
FUTBOL

Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, 32 yaşındaki Togolu golcü Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı

31 Ocak 2017 Salı, 13:23:57 Güncelleme: 13:25:08

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, bonservisi elinde olan Adebayor ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Mustafa Saral, Adebayor'un takıma büyük güç katacağına inandığını söyledi.

Fransız ekibi Metz'de profesyonel futbol kariyerine başlayan Adebayor, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham Hotspur gibi önemli takımların formalarını giydi.

Turuncu-lacivertliler, ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, Egemen Korkmaz ve Junior Caiçara'dan sonra Adebayor ile dördüncü transferini yaptı.

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