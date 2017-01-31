TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ
31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş Fenerbahçe
FUTBOL

Derbinin bilet fiyatları açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak

31 Ocak 2017 Salı, 13:31:19 Güncelleme: 13:32:23

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri, yarın 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.

Taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, "‪www.passo.com.tr" internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve ‪ çağrı merkezinden temin edebilecek.

Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 1: 375 TL

Kategori 2: 350 TL

Kategori 3: 325 TL

Kategori 4: 300 TL

Kategori 5: 260 TL

Kategori 6: 220 TL

Kategori 7: 140 TL

Kategori 8: 130TL

VIP: 800 TL

1903 A-E Blok: 800 TL

1903 B-D Blok: 850 TL

1903 C Blok: 900 TL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe yönetiminden futbolculara olay suçlama!
FUTBOL

F.Bahçe yönetiminden futbolculara olay suçlama!
Dünyada devre arasında biten transferler
FUTBOL

Transferde son gün bombaları
Mehmet Ekici'den Beşiktaş'a şok tavır!
FUTBOL

Şok! Beşiktaşlı yöneticilerle karşılaşınca...
"Belki biraz ağır konuşacağım ama Beşiktaş..."
FUTBOL

"Belki biraz ağır konuşacağım ama Beşiktaş..."