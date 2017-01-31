Derbinin bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri, yarın 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.

Taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, "‪www.passo.com.tr" internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve ‪ çağrı merkezinden temin edebilecek.

Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 1: 375 TL

Kategori 2: 350 TL

Kategori 3: 325 TL

Kategori 4: 300 TL

Kategori 5: 260 TL

Kategori 6: 220 TL

Kategori 7: 140 TL

Kategori 8: 130TL

VIP: 800 TL

1903 A-E Blok: 800 TL

1903 B-D Blok: 850 TL

1903 C Blok: 900 TL