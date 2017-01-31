Antalyaspor yerini korumak istiyor

Terzioğlu, Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını, puan kaybı kredisini ilk 6 haftada tükettiklerini ifade etti.

İlk 6 hafta sonunda teknik ekipte değişikliğe gittiklerini belirten Terzioğlu, şöyle konuştu:

"Değişiklik sonrası oynadığımız 13 maçta 13 sıra birden ilerleyerek 5'inci sırada yer alıyoruz. Bu başarıyı teknik heyet, takım, taraftar, yönetimin ortak bir noktada buluşmasına bağlıyoruz. Takım içerisinde çok iyi bir dostluk, arkadaşlık havası var. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Hedefimiz ilk 10 içerisinde en iyi yerde olmak. Geldiğimiz nokta itibarıyla 19 haftayı geride bıraktık. İlk 10 içerisinde olmaktan dolayı mutluyuz. Ligin sonuna kadar durumu muhafaza etmek istiyoruz."

"İYİ BİR HAVA YAKALADIK"

Önümüzdeki yıllarda Antalyaspor'daki farkın daha iyi hissedileceğini vurgulayan Terzioğlu, "Şu an oluşturulan kadro önümüzdeki yıllarda ilk 3, ilk 5 içerisinde yer alacak. Tüm beklentimiz, programımız ona göre. Önümüzdeki yıllara göre bu yıl ne kadar üstte bitirebilirsek o kadar iyi." dedi.

Terzioğlu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacakları maça da değinerek, iyi bir hazırlık döneminin ardından bu karşılaşmaya odaklanarak deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini kaydetti.

Atiker Konyaspor'a Antalya'da yenildiklerini hatırlatan Terzioğlu, "Şimdi durum biraz daha farklı çünkü iyi bir hava yakaladık. İyi mücadele ediyoruz. 90 dakika oyunu bırakmıyoruz. Alanyaspor maçında iyi mücadele etmedik ama kazanmayı bildik. Bu galibiyet topu, oyunu bırakmamanın sonucu. Konya maçından puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz." diye konuştu.