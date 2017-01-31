Lille, El Ghazi'yi kadrosuna kattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Ajax'ın Hollandalı futbolcusu Anwar El Ghazi ile 4,5 yıllığına anlaştı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki ofansif futbolcuyla 4,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili açıklamada bulunulmazken, Fransız basınında çıkan haberlerde, Lille'in El Ghazi için Hollanda ekibi Ajax'a 7 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu, Ajax formasıyla 99 maçta 23 gole imza attı.