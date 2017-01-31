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Demba Ba resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Demba Ba'nın kiralanması için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Demba Ba'ya ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecek

31 Ocak 2017 Salı, 15:36:57 Güncelleme: 15:51:17

Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen Senegalli forvet Demba Ba ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Açıklamada, futbolcunun kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyeceği belirtildi.
Temmuz ayında 31 yaşındaki oyuncunun bacağı kırılmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Demba Ba, Beşiktaş için detaylı bir sağlık kontrolünden geçmişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    güzeeel
  • Misafir 48 dakika önce
    süper
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