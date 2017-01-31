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Anıl Karaer
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Anıl Karaer Gençlerbirliği'nde

Başkent ekibi, Anıl Karaer'i 6 aylığına kadrosuna kattı

31 Ocak 2017 Salı, 16:44:15 Güncelleme: 16:46:05

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, ara transfer döneminin son gününde Anıl Karaer'i 6 aylığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Murat Cavcav da yer aldı.

Murat Cavcav, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

28 yaşındaki Anıl Karaer, son olarak Kayserispor forması giyiyordu.

Öte yandan başkent temsilcisi, yabancı santrfor transferi için uzun yıllardır kadrosunda bulundurduğu Ante Kulusic ile yollarını ayırdı.

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