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Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına başladı  

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı

31 Ocak 2017 Salı, 17:59:32 Güncelleme: 18:00:49

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, basına kapalı yapıldı. Spor Toto Süper Lig'de dün Atiker Konyaspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleriyle başlanan idmanı pas çalışması, top kontrolü, minik kale maçla sürdürdüğü aktarıldı. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.

Bireysel çalışmalarına devam eden Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm ve Ömer Şişmanoğlu'nun takımla idmana katılmadığı belirtildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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