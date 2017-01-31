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Hamit Altıntop Darmstadt
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Hamit Altıntop Darmstadt'ta!

Bundesliga takımlarından Darmstadt 98, Galatasaray ile yollarını ayıran Hamit Altıntop'u transfer ettiğini açıkladı

31 Ocak 2017 Salı, 21:19:51 Güncelleme: 21:20:58

Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hamit Altıntop ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Darmstadt 98'in teknik direktörü Torsten Frings, Hamit Altıntop gibi tecrübeli bir futbolcunun takıma katılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hamit'in, imkansız gibi görünen ligde kalma mücadelemize formamızı giyerek destek olmasından dolayı mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Hamit ise Bundesliga temsilcisinin ligde kalmak adına yeterli tecrübeye sahip olduğunu belirterek "Önümüzde, elimizden geleni yapacağımız 16 maç daha var" ifadesini kullandı.

Bundesliga'da 2003-2007'de Schalke 04, 2007-2011'de Bayern Münih forması giyen Hamit, Galatasaray'a transferinden önce de 2011-2012 sezonunda İspanya'nın Real Madrid takımında oynamıştı.

Darmstadt 98, Bundesliga'da 18 hafta sonunda 9 puanla son sırada yer alıyor.

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