Andrea Ranocchia, Hull City'de!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Ranocchia'nın sezon sonuna kadar Hull City'de kiralık olarak forma giymesi konusunda Inter ile anlaşma sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, Hull City'de 13 numaralı formayı giyecek oyuncunun, görev verilmesi halinde yarın Manchester United ile oynayacakları lig maçında sahadaki yerini alabileceği kaydedildi.



Inter'in 2011'de kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu, sezon başında Sampdoria'ya kiralanmıştı. Ranocchia, İtalya Milli Takımı'nda da 21 maça çıktı.

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