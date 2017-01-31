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Emmanuel Nosakhare Igiebor, Çaykur Rizespor'da!

Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı oyuncu Emmanuel Nosakhare Igiebor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

31 Ocak 2017 Salı, 21:25:18 Güncelleme: 21:26:50

Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Saffet Mete, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda oyuncunun transferi için çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Igiebor'un İstanbul'a gelerek kulüp başkanı ile bir görüşme yaptığını aktaran Mete, "Oyuncunun kulübü ile anlaşılmasının ardından kendisini Türkiye'ye davet etmiştik. Igiebor, sağlık kontrollerinden geçti. Kendisi ile yapılan görüşmenin olumlu sonuçlanmasının ardından 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı.

Igiebor'un kaliteli bir futbolcu olduğunu dile getiren Mete, "Oyuncu İspanya Ligi'nde 2 yıl forma giydi. Bu yıl ise kendi liginde 18 maçta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 14 maçta forma giyerken toplamda 7 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli ve takıma katkı yapacağına inandığımız önemli bir oyuncu. Kısa sürede takıma uyum sağlayarak önemli işler yapacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Nijeryalı orta saha oyuncusu Igiebor, Maccabi Tel Aviv'de bu sezon toplam 35 maçta görev yaptı.

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