Ufuk Budak, Manisaspor'da!

Ara transfer döneminde daha önce 10 ismi kadrosuna dahil eden Ege temsilcisi, Ufuk Budak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Türkiye kariyerinde Eskişehirspor, Büyükşehir Gaziantepspor ve Kayserispor formaları giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, futbola Almanya'da başlamıştı.



Manisaspor, ara transfer döneminde Ufuk Budak dışında Emrah Tuncel, Hüseyin Tok, Slavko Perovic, Billal Sebaihi, Fahri Akyol, Uğur Pamuk, Nikola Mikic, İsmail Haktan Odabaşı ve Umut Gündoğan'ın yanı sıra Gökhan Sazdağı'nı kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

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