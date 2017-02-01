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01 ŞUBAT 2017
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FUTBOL

U21'de yılda 1 milyon TL kazanıyor!

01 Şubat 2017 Çarşamba, 00:32:55

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    HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ

    Galatasaray'da geçmiş dönemdeki transfer hatalarından biri de Endoğan Adili’ydi...

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    Adili bir türlü gönderilemeyince şimdi alt yapının yolunu tuttu.

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    Endoğan Adili, eski başkanlardan Ünal Aysal döneminde İsviçre’nin Basel kulübünden 500 Bin Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti.

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