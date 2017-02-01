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Sadece 19 dakika sahada kalan Adili, yıllık 250 bin Euro’luk (Yaklaşık 1 milyon TL) kazancıyla şu anda hem G.Saray’ın hem de Türkiye’deki tüm alt liglerde oynayan oyuncular arasındaki en pahalı isim olarak dikkat çekiyor.