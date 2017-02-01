01 Şubat 2017 Çarşamba, 00:32:55 | Güncelleme: 04:35:31
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HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ
Galatasaray'da geçmiş dönemdeki transfer hatalarından biri de Endoğan Adili’ydi...
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Adili bir türlü gönderilemeyince şimdi alt yapının yolunu tuttu.
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Endoğan Adili, eski başkanlardan Ünal Aysal döneminde İsviçre’nin Basel kulübünden 500 Bin Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti.
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4 yıllık kontrat yapılan gurbetçi oyuncu, geride kalan 2 yıl boyunca 1 dakika bile oynamadan, 500 Bin Euro kazandı.
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Yönetim sezon başında göndermeyi başaramadığı 22 yaşındaki genç gurbetçiyi kadro dışı bırakmış, devre arasında yolların ayrılacağını açıklamıştı.
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Ancak Endoğan Adili kendisine kulüp bulamadığını ve gitmeyeceğini söyleyince mecburen elde kaldı.
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25 OCAK’TA YENİ LİSANS Sarı-Kırmızılılar, bu gelişmenin ardından Endoğan’a 25 Ocak’ta yeniden lisans vizesi çıkardı.
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Endoğan, 28 Ocak’ta Akhisar ile oynanan U21 maçında da forma giydi.
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Sadece 19 dakika sahada kalan Adili, yıllık 250 bin Euro’luk (Yaklaşık 1 milyon TL) kazancıyla şu anda hem G.Saray’ın hem de Türkiye’deki tüm alt liglerde oynayan oyuncular arasındaki en pahalı isim olarak dikkat çekiyor.