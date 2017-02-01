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Inter - Lazio
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Inter: 1 - Lazio: 2 | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası çeyrek finalinde Lazio deplasmanda Inter'i 2-1 yenerek adını son 4'e yazdırdı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 00:44:42 Güncelleme: 00:46:31

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter evinde Lazio ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Lazio, 20'de Felipe Anderson'un golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

54. dakikada Inter'de Miranda direkt kırmızı kart görürken, Lazio penaltıdan Biglia'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi.

76'da bu kez Lazio, Stefan Radu'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

84'te Brozovic'in golü Inter'e yetmedi ve Lazio 2-1'lik skorla adını yarı finale yazdıran takım oldu.



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