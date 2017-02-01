FENERBAHÇE HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
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FUTBOL

Dick Advocaat'tan Fenerbahçe yönetimine acı reçete!

01 Şubat 2017 Çarşamba, 01:42:44

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    HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL

    Teknik direktör Dick Advocaat’tan acı reçete...

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    Hollandalı hoca umutla başlayan ligin ikinci yarısıyla birlikte alınan kötü sonuçların ardından şampiyonlukla ilgili olarak yönetime çok net mesajlar verdi...

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    Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı ülkesine gitmeden önce yöneticilerle yaptığı toplantıda, “Transfer yapılamamasını anlayabiliyorum.

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