FUTBOL
Dick Advocaat'tan Fenerbahçe yönetimine acı reçete!
01 Şubat 2017 Çarşamba, 01:42:44 | Güncelleme: 04:35:52
-
1
1
|
11
HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL
Teknik direktör Dick Advocaat’tan acı reçete...
-
2
2
|
11
Hollandalı hoca umutla başlayan ligin ikinci yarısıyla birlikte alınan kötü sonuçların ardından şampiyonlukla ilgili olarak yönetime çok net mesajlar verdi...
-
3
3
|
11
Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı ülkesine gitmeden önce yöneticilerle yaptığı toplantıda, “Transfer yapılamamasını anlayabiliyorum.
-
4
4
|
11
Ben sizin bu konuda ne kadar uğraştığınızı ve çabaladığınızı gördüm. Fakat rakiplerimiz gücünü artırdı.
-
5
5
|
11
Kadromuzda zaten eksikler çoktu. Bundan sonra şampiyonluk bizim için gerçekçi bir hedef değil. Önümüzde 3 tane takım var.
-
6
6
|
11
Sadece kadro sorunumuz değil stat da dolmuyor. Avrupa ve Türkiye Kupası’na odaklanmak bizim açımızdan daha mantıklı olur” dedi.
-
7
7
|
11
BİLETİ ÖNCEDEN ALINMIŞTI
Bu arada Kayserispor yenilgisinin ardından teknik direktör Dick Advocaat’ın ülkesine gitmesi çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.
-
8
8
|
11
Tecrübeli hocanın istifa edebileceği onun için gitti belirtildi. Ancak böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı.
-
9
9
|
11
Advocaat’ın biletini Kayserispor maçı öncesinde aldığı ve gidişinin yenilgiyle alakasının olmadığı ve istifa gibi bir girişiminin de olmadığı öğrenildi.
-
10
-
11