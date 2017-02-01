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Jean Armel Drole
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Drole: Kupa kazanmak istiyorum

Antalyaspor'un 20 yaşındaki yeni transferi Jean Armel Drole açıklamalarda bulundu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:39:19 Güncelleme: 11:40:21

Antalyaspor'un İtalya'da Seri B'de Perugia takımından transfer ettiği 20 yaşındaki Jean Armel Drole, yeni takımıyla başarılı olup kupa kazanmak istediğini söyledi. Genç yetenek olarak görülen Drole, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Atilla Vahbi Konuk Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı. 1.85 boyunda ve sol kanatta forma giyen Drole ile kırmızı beyazlılar 6 aylığına kiralık satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Drole, Antalyaspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Eto'o ile aynı takımda oynayacağı için de heyecanlandığını dile getiren Drole, "Antalyaspor'da başarılı olmak ve kupa kazanmak istiyorum" dedi.


Kırmızı beyazlı kulüp, Drole ve İsviçre'nin Grasshoppers takımında transfer edilen Harun Alpsoy'u bugün saat 14.00'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenleyeceği törenle tanıtacak.

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