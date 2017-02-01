FENERBAHÇE HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Sow
FUTBOL

Fenerbahçe'de Volkan Şen Beşiktaş derbisine yetişemiyor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:52:42 Güncelleme: 14:58:21

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Vodafone Arena'da Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde basanı kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12:00'da başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla sürdü ve yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Volkan Şen önce takımla çalışırken antrenmanın ikinci bölümünde bireysel çalışmasına devam etti. Ozan Tufan ise takımla çalıştı. Advocaat'ın Ozan'ı yedek soyundurması, Volkan'ı ise maç kadrosuna almaması bekleniyor.

Öte yandan Senegal'in Afrika Kupası'ndan elenmesi Sow'un İstanbul'a erken dönmesine araç oldu. Golcü oyuncunun Beşiktaş'a karşı forma giymesi yüksek ihtimal.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 2 Şubat Perşembe günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

Kardeşi de ünlüymüş...
Dick Advocaat'tan Fenerbahçe yönetimine acı reçete!
FUTBOL

Advocaat'tan yönetime acı reçete!
Dünyada devre arasında biten transferler
FUTBOL

Sivasspor'un eski futbolcusu Premier Lig'e gitti!
U21'de yılda 1 milyon TL kazanıyor!
FUTBOL

U21'de yılda 1 milyon TL kazanıyor!