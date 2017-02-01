Krasnodar Arena Fenerbahçe'yi bekliyor

Türk inşaat şirketi tarafından yapılan, dünyanın en lüks ve teknolojik stadı olarak literatüre giren Krasnodar Arena, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak Krasnodar-Fenerbahçe karşılaşmasına hazırlanıyor.

Krasnodar Futbol Kulübü’nün kuruluşundan, tesisleşmesine kadar tüm süreçlerin içinde yer alan ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, Fenerbahçe maçı ve spor dünyasına yönelik önemli açıklamalar yaptı ve Krasnodar Futbol Kulübü’nün gelişim süreci hakkında bilgiler verdi: “Krasnodar 9 yıl gibi kısa bir sürede hem dünyanın en teknolojik ve lüks stadını yaptı hem de dünyaya Messi’ler yetiştirecek akademisiyle kendi liginde ve uluslararası arenada yarışan bir kulüp çıkardı. Tablo böyleyken Fenerbahçe’yi Krasnodar Arena’da zor bir karşılaşma bekliyor.”

Bahattin Demirbilek, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi kapsamında Krasnodar Arena Stadı'nda gerçekleşecek Krasnodar-Fenerbahçe karşılaşması ve spor dünyasıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

Demirbilek, “Krasnodar Arena, dünyanın en lüks ve teknolojik stadı olarak hem mimarisi ve hem de teknolojisi ile Rusya ve Türkiye, hatta dünyanın gündemine oturdu. Şimdi ise ilk kez bir Türk kulübünü ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz; ama Fenerbahçe bu karşılaşmadan sürprizle dönebilir” dedi.