Alex Fenerbahçe'den ayrılışını anlattı

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Brezilyalı futbolcu kendi geçmişiyle ilgili de bir istatistiğe vurgu yaptı ve "Brezilya futbolunda beni çok mutlu eden bir istatistik var. Tarih boyunca sadece iki tane 10 numara benden daha fazla gol atmış; biri Pele, öteki Zico. 20 senede 423 gol attım. Oynadığım kulüplerde saygı gördüm. Bu bana yetiyor" dedi.