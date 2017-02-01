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01 ŞUBAT 2017
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Alex Fenerbahçe'den ayrılışını anlattı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:55:02

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    Eski Fenerbahçeli Alex de Souza, Türkiye'ye dair en çok özlediği şeyin Kadıköy'deki atmosfer olduğunu söyledi. 

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    Socrates dergisine konuşan Brezilyalı futbolcu "Orada kendimi; evimin bahçesinde, bir sürü arkadaşım ve dostumla birlikte bir parti hazırlığında gibi hissederdim" benzetmesini yaptı.

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    Alex, Fenerbahçe'de hissettiği en büyük eksiklik sorusuna kulübün içinden yetişen genç oyuncuların yeteri kadar değer görmemesi cevabını verdi. 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 24 dakika önce
    özledik be kaptan
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