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Branislav Ivanovic
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Chelseali Ivanovic Zenit'te

Rus ekibi Zenit, Chelsea'nin Sırp futbolcusu Branislav Ivanovic'i kadrosuna kattı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:11:06 Güncelleme: 16:23:45

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, İngiltere'nin Chelsea takımından Sırp defans oyuncusu Branislav Ivanovic'i renklerine bağladı.

Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Ivanovic ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit ile anlaşan Sırp futbolcu, 2008'de imza attığı Chelsea ile iki İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferleri yaşamıştı.

Devre arası olduğu için kış transfer dönemi devam eden Rusya Premier Lig'de Zenit, 17 maçta 35 puanla 2. sırada yer alıyor.

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