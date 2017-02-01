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Beykan Şimşek
FUTBOL

Beykan Şimşek imzayı attı

Altınordu, dün gece geç saatlerde anlaşıp Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği Beykan Şimşek için bugün imza töreni düzenledi. Beykan Şimşek, imza töreninin ardından ilk antrenmanına çıktı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:25:27 Güncelleme: 16:26:36

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminin son dakikalarında anlaşıp Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği Beykan Şimşek için bugün imza töreni düzenledi.

Kuşadası'ndaki A Takım Yerleşkesi'nde düzenlenen törende Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Beykan Şimşek'in hazır ve iyi durumda olduğunu söyleyerek, "Beykan, genç yaşına rağmen Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oldukça fazla sayıda maça çıkan bir oyuncu. Gol becerisi yüksek ve skorer bir oyuncu. Takımımıza her açıdan çok yarar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Beykan Şimşek de Altınordu'nun genç oyuncuların gelişimi açısından için önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Genç, enerjik, tempolu ve iyi futbol oynayan bir ekibe sahibimiz. Türk futboluna her açıdan örnek gösterilen bir yapılanmamız var. Kulübümüzün misyonuna uygun bir şekilde yolumuza devam ederek hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. Beykan Şimşek, imza töreninin ardından ilk antrenmanına çıktı.

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