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Rayo Vallecano Roman Zozulya
FUTBOL

Rayo Vallecano taraftarından Zozulya transferine tepki

İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano'da taraftarlar, "Nazi" ideolojisini desteklediği iddiasıyla takımın yeni transferi Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı ve kulüp yönetimini pankartlarla protesto etti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:20:17 Güncelleme: 19:22:23

Ara transferin son gününde Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya gelen Ukraynalı futbolcu Zozulya, taraftarın tepkisini aldı.

Madrid kenti takımı Rayo Vallecano'nun bu sabahki antrenmanında bir grup taraftar açtıkları pankartlarla futbolcu Zozulya ve kulüp başkanı Martin Presa'yı eleştirdi. Antrenman sırasında sloganlar atan taraftar grubunu, emniyet güçleri antrenman sahasından uzaklaştırdı.

Rayo Vallecano taraftarının söz konusu suçlamalarına maruz kalan Ukraynalı futbolcunun, moralinin çok bozulduğu ve sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi amacıyla menajerinin kulüp yönetimiyle görüşme yaptığı öne sürüldü.

Bu sezon Rayo Vallecano'dan önce Ukrayna'nın Dnipro ve İspanya'nın Real Betis takımlarında forma giyen Zozulya, sözleşmesini feshetmesi halinde, "Futbolcu bir sezonda 3'ten fazla kulüpte oynayamaz" kuralı gereği sezon sonuna kadar hiçbir takımda forma giyemeyecek.

Ukrayna'daki milliyetçi parti Pravy Sektor ve bazı Neonazi gruplarla ilişkisi olduğu iddia edilen Zozulya ise sosyal medya hesabından söz konusu ithamları yalanladı.





 (Sporx)
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