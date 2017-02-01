GALATASARAY HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
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FUTBOL

Levent Nazifoğlu: Fenerbahçe düştüğü yerden kalkar

01 Şubat 2017 Çarşamba, 21:07:56

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    Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu, bir televizyon programına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

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    "FİKRET ORMAN'I ANLAMADIM"
    "Fikret Orman'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kardeş yaptık söylemini anlamadım. Quaresma'yla ilgili Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında bir söylem alışverişi oldu ama Galatasaray'ın o söyleme neden dahil edildiğini anlamadım.

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    "HAKEMLERDEN MEMNUN DEĞİLİM"
    "Hakemlerden hiç memnun değilim. Bunu daha önce de söyledim. Hataları hoş görüyoruz ama Cüneyt Çakır'ın Karabük maçındaki pozisyonu süzememesini anlayamadım."

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