Levent Nazifoğlu: Fenerbahçe düştüğü yerden kalkar

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"TRANSFER DÖNEMİ ÇOK KÖTÜ DEĞİLDİ"

"Çok istediğimiz gibi geçmese de, çok da kötü geçmedi. Şu anda bir santrafor almak istiyorduk, ancak Podolski'nin kalmasıyla o problemimiz de sona erdi.