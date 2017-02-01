Levent Nazifoğlu: Fenerbahçe düştüğü yerden kalkar
01 Şubat 2017 Çarşamba, 21:07:56 | Güncelleme: 21:22:10
1
1|9
Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu, bir televizyon programına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.
2
2|9
"FİKRET ORMAN'I ANLAMADIM" "Fikret Orman'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kardeş yaptık söylemini anlamadım. Quaresma'yla ilgili Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında bir söylem alışverişi oldu ama Galatasaray'ın o söyleme neden dahil edildiğini anlamadım.
3
3|9
"HAKEMLERDEN MEMNUN DEĞİLİM" "Hakemlerden hiç memnun değilim. Bunu daha önce de söyledim. Hataları hoş görüyoruz ama Cüneyt Çakır'ın Karabük maçındaki pozisyonu süzememesini anlayamadım."
HABERİN DEVAMI
4
4|9
"TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK" "Gelecek sezon için scout ekibinin çalışmaları başladı. Bizim şuan için bir çalışmamız yok ilerleyen aylarda gelen raporlara göre çalışmalarımız olacaktır."
5
5|9
"BRUMA'YLA UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME YAPMAK İSTİYORUZ" "Bruma'yla uzun süreli bir sözleşme yapmak istiyoruz. Bu şampiyonluk yarışında Bruma gibi bir ismi kaybetmek istemiyiz o yüzden gitmesine sıcak bakmıyoruz."
6
6|9
"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FAVORİYİZ" "Başakşehir maçı iki taraf için kolay geçmeyecektir. Ama ben biraz da olsa favori olduğumuzu düşünüyorum. Futbolcular da benim gibi düşünüyor. İyi gününde olan takım kazanacaktır"
HABERİN DEVAMI
7
7|9
"FENERBAHÇE YARIŞTAN KOPMADI" "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmüyorum. Büyük bir camiadır. Düştüğü yerden kalkar"
8
8|9
"TRANSFER DÖNEMİ ÇOK KÖTÜ DEĞİLDİ" "Çok istediğimiz gibi geçmese de, çok da kötü geçmedi. Şu anda bir santrafor almak istiyorduk, ancak Podolski'nin kalmasıyla o problemimiz de sona erdi.
9
9|9
"Açıklarda bir rekabet yaratmak istedik, onu da yarattık. Stoper mevkinde bir problemimiz olacaktı. Orayı da takviye ettik. Çok memnun değilsek de, gerekenler yapıldı diye düşünüyorum. Podolski bizimle beraber devam ediyor."