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Atletico Madrid Barcelona İspanya Kral Kupası yarı final
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Atletico Madrid: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, Atletico Madrid'i yenerek büyük avantaj sağladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 23:55:48 Güncelleme: 02 Şubat 2017 Perşembe, 00:49:52

Atletico Madrid'le Barcelona, Vicente Calderon'da karşı karşıya geldi.

Barcelona 7. dakikada Luis Suarez ve 33. dakikada Lionel Messi'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Atletico Madrid, 59. dakikada Antoine Griezmann'la farkı bire indirdi. Bu golden sonra Atletico Madrid baskıyı arttırsa da eşitlik golünü bir türlü bulamadı ve maç 2-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona, Camp Nou'da oynanacak yarı final 2. maçı öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

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