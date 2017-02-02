Atletico Madrid: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid'le Barcelona, Vicente Calderon'da karşı karşıya geldi.

Barcelona 7. dakikada Luis Suarez ve 33. dakikada Lionel Messi'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Atletico Madrid, 59. dakikada Antoine Griezmann'la farkı bire indirdi. Bu golden sonra Atletico Madrid baskıyı arttırsa da eşitlik golünü bir türlü bulamadı ve maç 2-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona, Camp Nou'da oynanacak yarı final 2. maçı öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu.