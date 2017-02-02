FUTBOL
Volkan Demirel: "Sezon sonu oturup..."
02 Şubat 2017 Perşembe, 09:58:43 | Güncelleme: 10:14:54
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Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
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4-1’lik skorla kaybettikleri Kayserispor deplasmanında yediği goller yüzünden çok tartışılan kaptan, performansının iyi olmadığını kabul ederken takım olarak toparlanacaklarının da sözünü verdi.
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Uzun yıllardır hizmet ettiği kulübün başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacaklarının da altını çizen Volkan, sarı-lacivertli camiaya şu önemli mesajları yolladı:
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“Dile kolay tam 13 yıldır bu takımdayım. İyi ve kötü günlerim oldu. Şampiyonluklar da yaşadım, başarısız dönemleri de gördüm.
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Ben F.Bahçe’nin hem sporcusuyum hem de koyu taraftarıyım. Bunu da göründüğü üzere kimseden saklamıyorum. Sonuçta tribünden gelmiş biriyim.
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Hayatımın her döneminde sorumluluklarımın farkında oldum, bundan sonra da olacağım. Şahsıma eleştirilerin olması gayet doğal.
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Şu an tribüne çıksam ve kendi performansımı görsem ben de kendimi eleştirirdim.
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Ancak bizler uzun yılların verdiği tecrübeye sahibiz. Bu takımı hocamız ve takım arkadaşlarımızla tekrar ayağa kaldıracak olan da bizleriz.
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‘SÖZLEŞME SADECE BİR KAĞIT PARÇASI’
Taraftarlarımızın şu an bize kızgın ve küskün olmasını anlayabiliyoruz. Bu yüzden gelen tepkileri normal karşılıyoruz.
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Sözleşmem çok sık gündeme geliyor ancak ben bunu hiçbir zaman problem yapmıyorum. Sözleşme sadece bir kağıt parçası.
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Biz bu kulübe gönülden bağlıyız. Sezon sonu oturup, gerekli değerlendirmeyi yaparız.”
(Vatan)
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