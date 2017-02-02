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02 ŞUBAT 2017
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FUTBOL

Volkan Demirel: "Sezon sonu oturup..."

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:58:43

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    Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

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    4-1’lik skorla kaybettikleri Kayserispor deplasmanında yediği goller yüzünden çok tartışılan kaptan, performansının iyi olmadığını kabul ederken takım olarak toparlanacaklarının da sözünü verdi.

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    Uzun yıllardır hizmet ettiği kulübün başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacaklarının da altını çizen Volkan, sarı-lacivertli camiaya şu önemli mesajları yolladı:

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