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Medipol Başakşehir-Galatasaray
FUTBOL

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir ile Galatasaray karşılaşacak. Peki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:06:25 Güncelleme: 10:22:15

Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. İki takımında bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. Peki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

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