FUTBOL
Futbolcuların otomobilleri
02 Mart 2017 Perşembe, 18:41:54 | Güncelleme: 18 Nisan 2017 Salı, 10:45:07
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Eski futbolcu Tümer Metin önceki gün sarı renkli Chevrolet marka bir klasik kamyonetle Bebek'teydi.
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Tümer Metin, arkadaşının kullandğı araçla sahili turlarken objektiflere yansıdı.
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Peki ama ünlü isimler hangi otomobilleri kullanmayı tercih ediyor? Spor mu, klasik mi? İşte spor ve sanat dünyasından ünlü isimleri otomobilleri...
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Ozan Tufan, 744 bin lira değerindeki Maserati otomobilinin plakasına nişanlısı ve kendi isminin baş harflerinden oluşan ‘SOT’ yazdı.
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MİLYONLUK OYUNCAKLAR
Semih Şentürk (Porsche Panamera)
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Sabri Sarıoğlu (Range Rover)
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Semih Şentürk (Porsche Panamera)
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Ferrari de Ferrari tercih ediyordu...
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Arda Turan'ın Atletico Madrid günlerinden... (Ferrari)
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Barış Özbek'in İstanbul günlerinden
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Cristiano Ronaldo (Bugatti Veyron)
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Arda Turan'ın Atletico Madrid günlerinden... (Ferrari)
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Caner Erkin'in eski aracı çok konuşulmuştu...
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Colin Kazım'ın Fenerbahçe günlerinden...
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Colin Kazım'ın Fenerbahçe günlerinden...
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Arda Turan'ın Atletico Madrid günlerinden...
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Alex de Souza'ın İstanbul'daki tercihi... (Maserati)
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Eski futbolcu Önder Turacı'nın lüks otomobili
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Gökhan Töre (Aston Martin GT)
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Gökhan Töre (Aston Martin GT)
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Tolga Zengin (Ferrari 458 ITALIA)
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Sabri Sarıoğlu'nun eşine hediye ettiği otomobil...
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Sabri Sarıoğlu'nun eşine hediye ettiği otomobil...
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Sneijder (Dodge Challenger)
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Emenike (Plymouth Prowler)
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Emenike (Plymouth Prowler)
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Emre Belözoğlu (Porsche 911 GT3)
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Emre Belözoğlu (Porsche 911 GT3)
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Volkan Demirel (Ferrari California)
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Volkan Demirel (Ferrari California)
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Emre Belözoğlu (Mercedes SL 63 AMG)
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Batuhan Karadeniz (Lamborghini Gallardo Spyder)
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Gökhan Gönül (Lamborghini - Gallardo)
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Semih Şentürk (Mini Cooper S)
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Serdar Kesimal (Range Rover)
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Sercan Yıldırım (Corvette Z)
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Cenk Tosun (Porsche Panamera)
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Necip Uysal (Porsche Cayenne)
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İsmail Köybaşı (Range Rover)
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Semih Kaya (Nissan Skyline)
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Wesley Sneijder (Dodge Challenger)
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Podolski (Ferrari Mansory)
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Sabri Sarıoğlu (Lamborghini AV)
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Volkan Demirel (Lamborghini)
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Caner Erkin (Dodge Viper)
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Mehmet Topal (Mercedes G63)
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Van der Wiel (S 500 4 matic Coupe)
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Mesut Özil (Ferrari 458 İtalia)
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Caner Erkin (Dodge Viper)
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Gökhan Gönül (Aston Martin Vanquish)