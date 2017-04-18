FUTBOL HABERLERİ
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YORUMLAR 6
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 20:10
    iki hoplamayla kazanılan arabalar acaba nekadar vergi veriyorlar ben olsam beş kuruş vermem
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 08:59
    Yorumsuz.
  • Misafir 11 Mart 2017 Cumartesi 11:02
    yurdum insanının arabasınıda en sona koysakdık iyiydi :):)
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 18:06
    e adam prim için boşuna milli formayı satmadı! bir prim = ferrari.
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 12:00
    ferrari disindai tum arabalar tiriska
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 11:26
    efsane arabalar
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