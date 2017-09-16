Yeni Malatya Stadı (Malatya Arena) Yeni Malatya Stadı bugün açıldı

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Çeşitli sosyal donatı mekanlarının yanı sıra mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, engelli ve refakatçi koltuğunun da bulunacağı şekilde inşa edilen stat etrafında 271'i kapalı, toplam bin 316 araçlık otopark olacak.