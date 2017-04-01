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Sözleşmesi biten futbolcular

18 Mart 2017 Cumartesi, 12:16:34 HABERTURK.COM

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    HTSPOR.COM ÖZEL

    Sezon bitimine yaklaştıkça ligde iddiaları azalan takımlar transfer çalışmalarına başladı.

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