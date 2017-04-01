FUTBOL
Sözleşmesi biten futbolcular
18 Mart 2017 Cumartesi, 12:16:34 | Güncelleme: 01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:57:43
HABERTURK.COM
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HTSPOR.COM ÖZEL
Sezon bitimine yaklaştıkça ligde iddiaları azalan takımlar transfer çalışmalarına başladı.
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UEFA Fair-Play kuralları nedeniyle rahat hareket edemeyen başta Fenerbahçe olmak üzere Süper Lig kulüpleri bonservisi elinde olan futbolcuları kadrosuna katmak zorunda kalıyor.
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Biz de sözleşmeleri sona eren ve sezon sonunda Süper Lig ekiplerine gelmesi olası görünen futbolcuları pozisyonlarına göre derledik:
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KALECİ
Adrian - West Ham - Yaş: 30
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Benoit Costil - Rennes - Yaş: 29
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Miguel Angel Moya - Atletico Madrid - Yaş: 32
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Iker Casillas - Porto - Yaş: 35
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Rene Adler - Hamburg - Yaş: 32
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Willy Caballero - Manchester City - Yaş: 35
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Eduardo - Chelsea - Yaş: 34
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Roman Weidenfeller - Borussia Dortmund - Yaş: 36
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SAĞ BEK
Pablo Zabaleta - Manchester City - Yaş: 32
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Glen Johnson - Stoke City - Yaş: 32
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Bacary Sagna - Manchester City - Yaş: 34
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Darijo Srna - Shakhtar - Yaş: 34
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Álvaro Arbeloa - West Ham United - Yaş: 34
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Roberto Hilbert - Stuttgart - Yaş: 32
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SOL BEK
Sead Kolasinac - Schalke 04 - Yaş: 23
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Gael Clichy - Manchester City - Yaş: 31
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Benoit Tremoulinas - Sevilla - Yaş: 31
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21
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STOPER
Evgen Khacheridi - Dinamo Kiev - Yaş: 29
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23
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Gonzalo Rodriguez - Fiorentina - Yaş: 32
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24
24
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Pepe - Real Madrid - Yaş: 34
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25
25
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Martin Caceres - Southampton - Yaş: 29
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26
26
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Dede - Cruzeiro - Yaş: 28
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27
27
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Serdar Tasçı - Spartak Moskova - Yaş: 29
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28
28
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Johan Djourou - Hamburg - Yaş: 30
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Kolo Toure - Celtic - Yaş: 35
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Manuel da Costa - Olympiakos - Yaş: 30
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31
31
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Luisao - Benfica - Yaş: 36
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32
32
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John Terry - Chelsea - Yaş: 36
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33
33
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Joleon Lescott - Sunderland - Yaş: 34
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34
34
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ÖN LİBERO
Lucas Leiva - Liverpool - Yaş: 30
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35
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Miguel Veloso - Genoa - Yaş: 30
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36
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Daniele De Rossi - Roma - Yaş: 33
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37
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Vurnon Anita - Newcastle - Yaş: 27
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Thiago Motta - PSG - Yaş: 34
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Michael Carrick - Manchester United - Yaş: 35
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Mathieu Flamini - Crystal Palace - Yaş: 33
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MERKEZ ORTA SAHA
Santi Cazorla - Arsenal - Yaş: 32
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Yaya Toure - Manchester City - Yaş: 33
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Keisuke Honda - Milan - Yaş: 30
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44
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Christian Noboa - Rostov - Yaş: 31
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45
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Charlie Adam - Stoke City - Yaş: 31
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46
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Sebastian Larsson - Sunderland - Yaş: 31
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Tiago - Atletico Madrid - Yaş: 35
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Darren Fletcher - West Brom - Yaş: 33
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49
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Adrian Mierzejewski - Al Sharjah - Yaş: 30
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SAĞ KANAT
Jesus Navas - Manchester City - Yaş: 31
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51
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Zoran Tosic - CSKA - Yaş: 29
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52
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Rachid Ghezzal - Lyon - Yaş: 24
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53
53
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Jefferson Farfan - Lokomotiv Moskova - Yaş: 32
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54
54
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76
Jonathan Pitroipa - Al-Nasr - Yaş: 30
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55
55
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Ashkan Dejagah - Wolfsburg - Yaş: 30
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Pablo Hernández - Leeds - Yaş: 31
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SOL KANAT
Taison - Shakhtar Donetsk - Yaş: 29
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Eric Maxim Choupo-Moting - Schalke 04 - Yaş: 27
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Maicon - Lokomotiv Moskova - Yaş: 27
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60
60
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Yoan Gouffran - Newcastle - Yaş: 30
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61
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76
Junior Hoilett - Cardiff - Yaş: 26
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62
62
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76
Michael Krohn-Dehli - Sevilla - Yaş: 33
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63
63
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76
Kenan Karaman - Hannover- Yaş: 23
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64
64
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76
Sebastian Leto - Panathinaikos - Yaş: 30
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65
65
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76
FORVET
Zlatan Ibrahimovic - Manchester United - Yaş: 35
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66
66
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76
Mario Balotelli - Nice - Yaş: 26
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67
67
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76
Mirko Vucinic - Al-Jazira - Yaş: 33
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68
68
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76
Fernando Torres - Atletico Madrid - Yaş: 32
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69
69
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76
Nilmar - Al-Nasr - Yaş: 32
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70
70
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76
Haris Seferovic - Frankfurt - Yaş: 25
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71
71
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76
Klaas-Jan Huntelaar - Schalke 04 - Yaş: 33
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72
72
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76
Rodrigo Palacio - Inter - Yaş: 35
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73
73
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76
Claudio Pizarro - Werder Bremen - Yaş: 38
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74
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76
Yaya Sanogo - Arsenal - Yaş: 24
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75
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76
Dieumerci Mbokani - Norwich - Yaş: 31
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76
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76
Asamoah Gyan - Al Ahli FC Dubai - Yaş: 31