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FUTBOL

2017-2018 formaları

24 Mart 2017 Cuma, 11:12:30

  • 1 2017-2018 formaları
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    HTSPOR.COM

    Futbol takımlarının 2017/2018'de giyeceği formalarla ilgili detaylar ortaya çıktı. Bazı takımların formalar internete sızarken, bazılarının renk tercihleri belli oldu. İşte yeni sezon formaları:

  • 2 2017-2018 formaları
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    ARSENAL

  • 3 2017-2018 formaları
    3 | 65

    ARSENAL

  • 4 2017-2018 formaları
    4 | 65

    ARSENAL

  • 5 2017-2018 formaları
    5 | 65

    CHELSEA

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 2
  • Misafir 25 Mart 2017 Cumartesi 14:36
    evet doğru
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 16:50
    Beşiktaşın 3.yıldızı eksik...
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