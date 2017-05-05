HTSPOR.COM
Futbol takımlarının 2017/2018'de giyeceği formalarla ilgili detaylar ortaya çıktı. Bazı takımların formalar internete sızarken, bazılarının renk tercihleri belli oldu. İşte yeni sezon formaları:
ARSENAL
CHELSEA
LIVERPOOL
MANCHESTER CITY
Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının ise şu tasarımlar olduğu iddia edildi...
BEŞİKTAŞ
MANCHESTER UNITED
TOTTENHAM
ATLETICO MADRID
BARCELONA
REAL BETIS
REAL MADRID
VALENCIA
BAYERN MUNIH
BORUSSIA DORTMUND
HAMBURG
INTER
JUVENTUS
MILAN
ROMA
MARSİLYA
PSG
BREZİLYA
GREMIO
MALMO
NY COSMOS