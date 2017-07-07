Futbol takımlarının yeni sezon formaları (Fenerbahçe yeni forma)

Fenerbahçe
Barcelona
Galatasaray, 2017-2018 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
HTSPOR.COM
Futbol takımlarının 2017/2018'de giyeceği formalarla ilgili detaylar ortaya çıktı. Bazı takımların formalar internete sızarken, bazılarının renk tercihleri belli oldu. İşte yeni sezon formaları:
Trabzonspor yeni formasını 'Tertemiz' sloganıyla tanıttı. Forma Bursaspor maçında ilk kez giyilecek.
AJAX
MILAN
ARSENAL
CHELSEA
LIVERPOOL
MANCHESTER CITY
GALATASARAY
Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının şu tasarımlar olduğu iddia edildi;
BEŞİKTAŞ
MANCHESTER UNITED
Galatasaray'ın yeni sezon formalarının şu tasarımlar olduğu iddia edildi;
TOTTENHAM
ATLETICO MADRID
BARCELONA
REAL BETIS
Real Madrid
REAL MADRID
VALENCIA
Bayern Münih
BAYERN MUNIH
BORUSSIA DORTMUND
HAMBURG
INTER
JUVENTUS
ROMA
MARSİLYA
PSG
BREZİLYA
GREMIO
MALMO
NY COSMOS