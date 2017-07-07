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FUTBOL

Futbol takımlarının yeni sezon formaları (Fenerbahçe yeni forma)

2017-2018 formaları

24 Mart 2017 Cuma, 11:12:30

  • 1 2017-2018 formaları
    1 | 119

    Fenerbahçe

  • 2 2017-2018 formaları
    2 | 119

    Fenerbahçe

  • 3 2017-2018 formaları
    3 | 119

    Fenerbahçe

  • 4 2017-2018 formaları
    4 | 119

    Fenerbahçe

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  • 5 2017-2018 formaları
    5 | 119
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 12
  • Misafir
    Misafir
    Urfaspor özentisi febe :))))
  • Misafir
    Misafir
    BİZİM RENKLERİMİZDE YEŞİL YOK YOKKKKK ! BİRİSİ BUNLARA SÖYLESİN YİNE ÇUBUKLU DIŞINDA FORMALAR HÜSRAN ! YAZIK TASARIMCILARA VERDİĞİNİZ PARALARA.
  • Misafir
    Misafir
    Aziz gidene kadar değil forma çöp almıyoruz. Aykutunu da al git.
  • Misafir
    Misafir
    4 > 3 :)
  • Misafir
    Misafir
    Dikkat ettim de TEK 4 yıldızlı forma GS de:)))):)
  • Misafir
    Misafir
    FB nin sarı forması cuma günü plazalarda giyilen beyaz yaka tişörtü:)
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:05
    fb nin o sarı forması ne öyle ..kim yapıyorsa bu tasarımı rezillik ! hiç bir zaman çubuklu dışındaki formamız güzel olmamıştır.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:39
    Tanri seni korusun GS :))
  • Misafir
    Misafir 23 Mayıs 2017 Salı 20:06
    İGRENÇ OLMUS
  • Misafir
    Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 09:36
    Galatasaray rütbeyi basmış dört yıldız....
  • Misafir
    Misafir 25 Mart 2017 Cumartesi 14:36
    evet doğru
  • Misafir
    Misafir 24 Mart 2017 Cuma 16:50
    Beşiktaşın 3.yıldızı eksik...
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