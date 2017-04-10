FUTBOL
Dünya devleri Monchi'nin peşinde!
27 Mart 2017 Pazartesi, 22:40:41 | Güncelleme: 10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:14:46
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Dünya futbolunun sizi konuşması, dev kulüplerin peşinizden koşması için futbolcu ya da teknik direktör olmaya gerek yok...
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Bunun en canlı örneği Ramon Rodríguez Verdejo, bilinen adıyla Monchi...
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1992 yılında, 23 yaşında Sevilla'nın yedek kalecisiyken herkes ona işe yaramaz gözüyle bakıyordu...
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'Kimse vazgeçilmez değildir' felsefesini benimseyen Monchi, 2000 yılında ise bu kez kulübüne sportif direktör olarak geri dönüp bir dünya devi yarattı.
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Göreve başladığında küme düşen ve mali durumu içler acısı olan Sevilla'ya 20 yılda üçü art arda olmak üzere 5 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 2 Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandırdı.
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Ve saymakla bitmeyecek genç yıldızları takıma alıp, onları gönderirken transfer rekorları kırdı.
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İspanya La Liga takımlarından Sevilla'dan geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıklayan Sportif Direktör Monchi, Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup transferi için ilk kez bu kadar net konuştu.
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İspanyol basınına konuşan Monchi, "Oğuzhan'ı geçen sene Beşiktaş'tan istedik ancak Beşiktaş satmak istemedi. Anlaşamadık ancak kapılar henüz tamamen kapanmadı" dedi. (Sporx)
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İşte Monchi'nin 'transfer büyücülükleri'nden bazıları...
DANI ALVES
GELİŞ ÜCRETİ: 550 BİN EURO (Bahia)
SATIŞ ÜCRETİ: 35.5 MİLYON EURO (Barcelona)
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GRZEGORZ KRYCHOWIAK
GELİŞ ÜCRETİ: 5.5 MİLYON EURO (Reims)
SATIŞ ÜCRETİ: 33.6 MİLYON EURO (PSG)
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KEVIN GAMEIRO
GELİŞ ÜCRETİ: 7.5 MİLYON EURO (PSG)
SATIŞ ÜCRETİ: 32 MİLYON EURO (Atletico Madrid)
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CARLOS BACCA
GELİŞ ÜCRETİ: 10 MİLYON EURO (Club Brügge)
SATIŞ ÜCRETİ: 30 MİLYON EURO (Milan)
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SERGIO RAMOS
ALTYAPIDAN GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 27 MİLYON EURO (Real Madrid)
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ALVARO NEGREDO
GELİŞ ÜCRETİ: 15 MİLYON EURO (Real Madrid)
SATIŞ ÜCRETİ: 25 MİLYON EURO (Manchester City)
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JULIO BAPTISTA
GELİŞ ÜCRETİ: 3.5 MİLYON EURO (Sao Paulo)
SATIŞ ÜCRETİ: 20 MİLYON EURO (Real Madrid)
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JESUS NAVAS
ALTYAPIDAN GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 20 MİLYON EURO (Manchester City)
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GEOFFREY KONDOGBIA
GELİŞ ÜCRETİ: 4 MİLYON EURO (Lens)
SATIŞ ÜCRETİ: 20 MİLYON EURO (Inter)
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JOSE ANTONIO REYES
ALTYAPIDAN GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 20 MİLYON EURO (Arsenal)
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IVAN RAKITIC
GELİŞ ÜCRETİ: 2.5 MİLYON EURO (Schalke 04)
SATIŞ ÜCRETİ: 18 MİLYON EURO (Barcelona)
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ALBERTO MORENO
ALTYAPIDAN GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 18 MİLYON EURO (Liverpool)
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ALEIX VIDAL
GELİŞ ÜCRETİ: 3 MİLYON EURO (Almeria)
SATIŞ ÜCRETİ: 17 MİLYON EURO (Barcelona)
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SEYDOU KEITA
GELİŞ ÜCRETİ: 4 MİLYON EURO (Lens)
SATIŞ ÜCRETİ: 14 MİLYON EURO (Barcelona)
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GARY MEDEL
GELİŞ ÜCRETİ: 3 MİLYON EURO (Universidad Catolica)
SATIŞ ÜCRETİ: 13 MİLYON EURO (Cardiff City)
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FEDERICO FAZIO
GELİŞ ÜCRETİ: 800 BİN EURO (Ferro Carril)
SATIŞ ÜCRETİ: 10 MİLYON EURO (Tottenham)
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CHRISTIAN POULSEN
BONSERVİSSİZ GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 9.7 MİLYON EURO (Juventus)
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ADRIANO CORREIA
GELİŞ ÜCRETİ: 2.1 MİLYON EURO (Coritiba)
SATIŞ ÜCRETİ: 9.5 MİLYON EURO (Barcelona)
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LUIS ALBERTO
ALTYAPIDAN GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 8 MİLYON EURO (Liverpool)
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MARTIN CACERES
GELİŞ ÜCRETİ: 3 MİLYON EURO (Barcelona)
SATIŞ ÜCRETİ: 8 MİLYON EURO (Juventus)
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ALEKSANDR KERZHAKOV
GELİŞ ÜCRETİ: 5 MİLYON EURO (Zenit)
SATIŞ ÜCRETİ: 8 MİLYON EURO (Dinamo Moskova)
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TIMOTHEE KOLODZIEJCZAK
GELİŞ ÜCRETİ: 3 MİLYON EURO (Nice)
SATIŞ ÜCRETİ: 7.5 MİLYON EURO (Borussia Mönchengladbach)
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FERNANDO LLORENTE
BONSERVİSSİZ GELDİ
SATIŞ ÜCRETİ: 5.9 MİLYON EURO (Swansea City)
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Real Madrid, Manchester United, Roma ve Everton gibi devlerin kapısını aşındırdığı Monchi'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye dek sürüyor.
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Monchi'nin sözleşmesindeki tazminat maddesi yalnızca 5 milyon Euro... Ancak onu transfer etmek 'Benim için en iyi kulüp' dediği Sevilla'dan koparmak hiç de kolay değil...
DERLEYEN: ERDEM KELEŞ | HTSPOR.COM