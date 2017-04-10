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Dünya devleri Monchi'nin peşinde!

27 Mart 2017 Pazartesi, 22:40:41

  • 1 Dünya devleri Monchi'nin peşinde!
    1 | 33

    Dünya futbolunun sizi konuşması, dev kulüplerin peşinizden koşması için futbolcu ya da teknik direktör olmaya gerek yok... 

  • 2 Dünya devleri Monchi'nin peşinde!
    2 | 33

    Bunun en canlı örneği Ramon Rodríguez Verdejo, bilinen adıyla Monchi...

  • 3 Dünya devleri Monchi'nin peşinde!
    3 | 33

    1992 yılında, 23 yaşında Sevilla'nın yedek kalecisiyken herkes ona işe yaramaz gözüyle bakıyordu...

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 28 Mart 2017 Salı 13:47
    Fenerden 6 ay içerisinde kovulur bu adam NOKTA
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