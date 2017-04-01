Beşiktaşlı Cenk Tosun'a 3 kulüp talip oldu

01 Nisan 2017 Cumartesi, 01:02:54 | Güncelleme: 09:46:07
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HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT
Bu sezona müthiş bir başlangıç yaparak Beşiktaş ve Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde toplayan Cenk Tosun’un taliplileri her geçen gün artıyor.
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Avrupa ve Çin kulüplerinin radarına giren yıldız oyuncuyu ilk olarak Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen listeye aldı.
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Cenk’i hem Beşiktaş’ta hem de Milli Takım’da oynadığı maçlarda takip ettiren Korkut’un ardından Premier Lig’in güçlü takımlarından Tottenham da devreye girdi.
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İngilizler’in scout ekibinin Cenk Tosun’u Finlandiya’ya 2 gol attığı milli maçta izlediği ortaya çıktı.
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Tottenhamlı yetkililerinin Siyah-Beyazlı oyuncuyu çok beğendikleri ve hakkında geniş kapsamlı bir rapor tuttukları kaydedildi.
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CANNAVARO KAFASINA TAKMIŞ Avrupa’da önemli kulüplerin radarında olan Cenk Tosun’a, futbol piyasasının ödediği rakamlarla alt üst eden Çin’den de isteyen var.
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Tianjin Quanjian’ı çalıştıran İtalyan eski futbolcu 43 yaşındaki Fabio Cannavaro’nun golcü futbolcuya takımında görmeyi çok istediği ve Çinli kulübün yetkililerinin sezon sonu Beşiktaş’ın kapısını çalacağı öğrenildi.
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Cenk’e önemli bir bütçe ayırmak isteyen Tianjin Quanjian’ın, Avrupa Ligi’nde Lyon ile oynanacak 2 maçta da Cenk’i takip etmesi bekleniyor.
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GÖNLÜ TOTTENHAM’DA AMA... Cenk Tosun’un taliplerinin artmasına rağmen başkan Fikret Orman, oyuncusunu şu an için bırakma niyetinde değil.
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Ancak çok astronomik bir rakama satılması gündemde olan Cenk’in de ayrılma niyeti yok.
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Çin’i düşünmeyen Beşiktaşlı futbolcunun gönlünün Premier Lig’de olduğu ve bu nedenle sezon sonu Tottenham’dan önemli bir teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği belirtildi.
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Cenk Tosun, bu sezon ligde ve Avrupa’da toplam 20 gole imza attı, 4 de asist yaptı.