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FUTBOL

Beşiktaşlı Cenk Tosun'a 3 kulüp talip oldu

01 Nisan 2017 Cumartesi, 01:02:54

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    HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT

    Bu sezona müthiş bir başlangıç yaparak Beşiktaş ve Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde toplayan Cenk Tosun’un taliplileri her geçen gün artıyor.

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