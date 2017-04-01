Chelsea'den Eden Hazard’a servet

Premier Lig’de şampiyonluğa koşan Chelsea, Belçikalı yıldızı Eden Hazard’la nikah tazeledi. Real Madrid’in de istediği Hazard’a astronomik bir sözleşme öneren Maviler, haftalık 300 bin pound ödeyecek. 26 yaşındaki oyuncu yıllık ise 15 milyon 600 bin pound kazanacak.

NEYMAR'A ŞOK SUÇLAMA!

Barcelona’nın yıldızı Neymar, eski yatırımcısı Delcir Sonda tarafından ‘hain’ olarak suçlandı. Brezilyalı oyuncunun Santos’tan Barça’ya transferinde yüzde 40’lık alacağı için Neymar’a dava açan Sonda, “Profesyonelliğe adım atarken ona ve ailesine Kudüs ve Londra için tatil biletleri aldık. Ancak daha sonra beni tanımadığını söyledi. İhanete uğradım” dedi.