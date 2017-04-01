İNGİLTERE HABERLERİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Eden Hazard
FUTBOL

Chelsea'den Eden Hazard’a servet

01 Nisan 2017 Cumartesi, 09:38:15 Güncelleme: 09:44:51

Premier Lig’de şampiyonluğa koşan Chelsea, Belçikalı yıldızı Eden Hazard’la nikah tazeledi. Real Madrid’in de istediği Hazard’a astronomik bir sözleşme öneren Maviler, haftalık 300 bin pound ödeyecek. 26 yaşındaki oyuncu yıllık ise 15 milyon 600 bin pound kazanacak.

NEYMAR'A ŞOK SUÇLAMA!
Barcelona’nın yıldızı Neymar, eski yatırımcısı Delcir Sonda tarafından ‘hain’ olarak suçlandı. Brezilyalı oyuncunun Santos’tan Barça’ya transferinde yüzde 40’lık alacağı için Neymar’a dava açan Sonda, “Profesyonelliğe adım atarken ona ve ailesine Kudüs ve Londra için tatil biletleri aldık. Ancak daha sonra beni tanımadığını söyledi. İhanete uğradım” dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İşte FIFA 17'de Süper Lig oyuncuları ve puanları
FUTBOL

FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
'3 Büyükler'e Anadolu'dan gelip fiyasko çıkan futbolcular
FUTBOL

Taraftarları çıldırtan transfer!
Yılmaz Vural şov başladı!
FUTBOL

Yılmaz Vural şov başladı!
Fenerbahçe için Sergiy Rebrov iddiası
FUTBOL

F.Bahçe'ye hoca olarak dönüyor!