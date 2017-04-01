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Cenk Tosun 11'de, Demba Ba kulübede!

Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçına Cenk Tosun ile başlayacak

01 Nisan 2017 Cumartesi, 09:51:15 Güncelleme: 09:52:50

Son haftalarda tek forvet görevini Vincent Aboubakar’a veren teknik direktör Şenol Güneş, Kamerunlu futbolcunun cezası nedeniyle Gençlerbirliği maçına Cenk Tosun ile başlayacak. Devre arası transfer döneminde kiralanan Demba Ba’nın da yedekler arasında yer alması bekleniyor. İkinci yarıda şans bulması düşünülen Senegalli, Siyah-Beyazlı formayla son resmi maçına Mayıs 2015’te Süper Lig’de oynanan Galatasaray derbisinde çıkmıştı. Ba geçtiğimiz günlerde Ümraniye ile oynanan hazırlık maçında da 45 dakika sahada kaldı.

 

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