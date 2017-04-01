Tolisso'dan Beşiktaş maçı öncesi ilginç açıklama!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon’un orta saha futbolcusu Corentin Tolisso, Beşiktaş maçı hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Tolisso, “Avrupa Ligi’ni kazanmak Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için bir fırsat. Ancak, Avrupa Ligi’ne Fransa Ligi’nden daha çok önem vermiyoruz” ifadesini kullandı.

Tolisso, bu sezon Lyon formasıyla 37 maçta 11 gol ve 5 asist üretti.

LYON İÇİN 2. ÖZEL UÇAK İSTENDİ

Beşiktaş’ta; Lyon ile 13 Nisan’da Fransa’da oynanacak Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçının heyecanı şimdiden herkesi sarmış durumda. Siyah-Beyazlı yönetim, camiadan gelen yoğun taleplerin ardından takımın uçağının yeterli kapasitede olmaması nedeniyle THY’den bir özel uçak daha istedi.

Tarihi karşılaşma için gelen talepleri karşılamakta zorlanan başkan Fikret Orman, sadece özel misafirler ve devlet ile bürokrasiden çok sayıda isim için 2. bir uçak kiralama kararı aldı. Bu sayede takımın uçağında futbolcular ve güvenlik ekibinden başka kimse bulunmayacak. Kafile sorumluları dışındaki diğer yöneticiler de kiralanacak diğer uçakla Fransa’ya uçacak.