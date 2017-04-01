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FUTBOL

Nigel de Jong: "Paramı verin yoksa çıkmam!"

01 Nisan 2017 Cumartesi, 10:27:51

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    Galatasaray'da yaşanan ekonomik sıkıntı, aylardır paralarını alamayan yerli oyunculardan sonra yaptıkları sağlam sözleşmelerle bilinen yabancıları da vurmaya başladı...

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YORUMLAR 1
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:42
    Yav sneijder gibi bir dünya yıldızını 7,5 milyonae mı satıyorlarmış bir de bunun yarısına elden çıkarmayı düşünüyormuş yönetim.Çok yazık!! Madem öyle acaba biz mi alsak taksitle öderiz n'olacak 3,75 milyoncuk halısaha maçlarımızda bizim takımda oynatırız.Cimbom değerini bilmiyor ama iyi oyun kurucu.
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