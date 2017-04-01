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Hem Sneijder hem de Nigel de Jong’un yüksek yıllık ücretlerini ödemekte sıkıntı yaşayan Dursun Özbek yönetimi, Tudor’un mesafeli yaklaştığı iki Hollandalı futbolcuyu satarak, kadro maliyetini düşürmeyi planlıyor.