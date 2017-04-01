01 Nisan 2017 Cumartesi, 10:27:51 | Güncelleme: 10:39:38
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Galatasaray'da yaşanan ekonomik sıkıntı, aylardır paralarını alamayan yerli oyunculardan sonra yaptıkları sağlam sözleşmelerle bilinen yabancıları da vurmaya başladı...
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Sezon başında Amerika’dan transfer edilen Hollandalı orta saha Nigel de Jong’un, milli maçlar için lige verilen ara öncesinde Florya’da büyük bir krize yol açtığı ortaya çıktı.
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Yaklaşık 3 hafta önce Florya’da yaşanan hadise şöyle gelişti...
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Yönetimin kendisine verdiği ödeme takvimine göre alacağı ücretin banka hesabına yatırılmadığını gören De Jong, Florya’daki idarecilere ücretinin neden ödenmediğini sordu.
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Nigel de Jong’a idarecilerin yanıtı “En kısa sürede yatacak” oldu ancak durum değişmedi...
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Bir süre daha ücretinin yatmasını bekleyen Hollandalı oyuncu, son olarak “Param yatmıyorsa, idmana da çıkmıyorum” restini çekti.
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33 yaşındaki yıldızın bu çıkışı sonrasında panik yaşayan idareciler, durumu hemen başkan Dursun Özbek’e iletti.
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Özbek’in acil ödeme talimatı vermesi sonrası parasını alan De Jong antrenmana çıktı.
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De Jong’un isyanına, vatandaşı Sneijder’ın da destek verdiği öğrenildi.
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PORTAKAL SANCISI
Yerlilere ödemeler neredeyse 6 ay geriden gelirken, Galatasaray'la yaptığı ağır sözleşme maddeleri nedeniyle Sneijder’a en fazla 2 ay gecikmeli olarak parası ödeniyor.
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Hem Sneijder hem de Nigel de Jong’un yüksek yıllık ücretlerini ödemekte sıkıntı yaşayan Dursun Özbek yönetimi, Tudor’un mesafeli yaklaştığı iki Hollandalı futbolcuyu satarak, kadro maliyetini düşürmeyi planlıyor.
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Sneijder’ın sözleşmesinde yer alan 7.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinin yarısına, De Jong’un da cüzi bir miktara elden çıkarılması yönetim içinde konuşuluyor.