Galatasaray Garry Rodrigues için FIFA'lık oldu

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi büyüdü, eski kulübü PAOK beklediği paranın gelmemesi üzerine sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etti.



Bu sezon devre arası döneminde 3.5 milyon euro karşılığında Yunan ekibinden Galatasaray'a katılan Hollandalı futbolcunun transfer taksitinde sorunları çözülmedi. Anlaşma zamanında Yunan kulübüyle bir protokol imzalayan ve taksit yapma konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, ilk etapta 1.5 milyon euroyu ödedi ancak daha sonraki süreçte işler çıkmaza girdi.



İkinci taksit döneminde herhangi bir ödeme yapmayan Galatasaray'a karşı PAOK iki farklı süre tanıdı. Önce 20 Mart 2017 tarihini belirleyen PAOK, daha da ılımlı davranıp, 31 Mart Cuma (dün) gününü işaret etti.



Ancak dün itibariyle sarı-kırmızılı kulüpten ödenmesi gereken 1 milyon euro, Yunanistan temsilcisine gitmedi. Bunun üzerine bir uyarı bilgisi gönderen PAOK, beklediği yanıtı alamayınca resmen FIFA'ya gitme kararı aldı. Yunan kulübünün yöneticileri FIFA'ya durumu anlatan şikayeti iletti.



Anlaşmanın 3. taksidinin de 20 Nisan Perşembe günü yapılması gerektiği de hatırlatıldı.



(Milliyet)

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