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FUTBOL

Günün transfer dedikoduları

01 Nisan 2017 Cumartesi, 13:09:57

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    CİMBOM'DAN SÜRPRİZ HAMLE
    Galatasaray, İsviçre Ligi ekibi Young Boys'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Leonardo Bertone'yi radarına aldı.

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