01 Nisan 2017 Cumartesi, 13:09:57 | Güncelleme: 13:20:37
1
1|30
CİMBOM'DAN SÜRPRİZ HAMLE Galatasaray, İsviçre Ligi ekibi Young Boys'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Leonardo Bertone'yi radarına aldı.
2
2|30
Berner Zeitung'in haberine göre; Leonardo Bertone ile Galatasaray'ın dışında Werder Bremen, Monaco, Sporting Lizbon ve Anderlecht de ilgileniyor.
3
3|30
Young Boys ile olan sözleşmesi 2019 yılına kadar devam eden Leonardo Bertone bu sezon ligde 4 gol 1 asistle oynuyor.
4
4|30
PSG'DEN RVP ATAĞI Paris Saint-Germain, yeni forvet arayışları kapsamında Robin Van Persie’yi de listesine aldı.
5
5|30
L’Equipe gazetesinin haberine göre; PSG’de futbol direktörlüğü yapan Hollandalı Patrick Kluivert, vatandaşını getirmek için çalışmalara başladı. Haberde, PSG'nin Cavani'nin alternatifi olabilecek bir oyuncu aradığının da altı çizildi.
HABERİN DEVAMI
6
6|30
MANU TALİSCA'NIN PEŞİNDE
Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, Manchester United'ın radarına girdi. Hürriyet'in verdiği habere göre Manchetser United, daha önce de ilgilendiği Talisca transferini bu yaz yapmayı planlıyor.
7
7|30
İki yıldır Talisca'yı takip eden Manchester United, yıldız oyuncunun Beşiktaş'taki performansının ardından serbest kalma maddesi olan 24 Milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu Benfica'ya iletti.
8
8|30
ABOUBAKAR'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
Sezon başında Vincent Aboubakar’ı bir seneliğine Beşiktaş'a kiralık veren Porto, Skorer'in haberine göre bu konuda pişmanlık yaşamaya başladı.
9
9|30
Satın alma opsiyonunu 10 milyon euro olarak kabul eden Porto Yönetimi’nin, Kamerunlu oyuncuyu geri gelmesi konusunda bir kere daha ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
10
10|30
Habere göre Porto Yönetimi, geri gelmesi durumunda ya Aboubakar’ı 15-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle satacak ya da bir sezon daha oynatıp daha pahalıya satmaya çalışacak.
HABERİN DEVAMI
11
11|30
MARTİNEZ SEFERİ
Çin'de aradığını bulamayan Jackson Martinez'in Avrupa'ya dönme kararı alması Galatasaray'ı harekete geçirdi.
12
12|30
Geçen yıl Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan Jackson Martinez hem orada aradığını bulamaması hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Avrupa'ya dönme kararı aldı.
13
13|30
Şu an Portekiz'de tedavi gören Jackson Martinez'i kulübü de kiralık göndermeyi planlıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray 30 yaşındaki santrfor için önümüzdeki hafta Portekiz seferine çıkacak.
14
14|30
Kolombiyalı golcüyü kiralamak isteyen Galatasaray, Çin kulübüne hiçbir bedel ödememeyi de planlıyor. (Fotomaç)
15
15|30
2 YILDIZ İÇİN 5 YOLCU
UEFA'nın finansal fair play kuralları nedeniyle transfer için kaynak arayan Galatasaray çözümü buldu.
HABERİN DEVAMI
16
16|30
Yeni sezonda taraftarlarla barışmak için 2 süper yıldız transfer etmeyi planlayan başkan Dursun Özbek, kaynağı eldeki yabancıları göndererek oluşturacak.
17
17|30
Lukas Podolski'yi 2.6 milyon euro'ya sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere Japon ekibi Vissel Kobe'ye satan sarı-kırmızılı ekip; Wesley Sneijder, Lionel Carole, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda'yı da gözden çıkardı. (Fotomaç)
18
18|30
NASRİ HABERLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR
Samir Nasri için Galatasaray haberleri devam ediyor.
19
19|30
Bu kez Endülüs bölgesinin yerel gazetesi El Desmarque, Sevilla'nın Nasri'yi takımda tutmak için kazancında indirime gitmesini istediğini fakat Fransız oyuncunun buna sıcak bakmadığını yazdı.
20
20|30
Nasri'nin Sevilla kariyerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtilirken, Manchester City'nin de kendisini düşünmemesi nedeniyle yıldız isim için en uygun takımın Galatasaray olduğu kaydedildi.
HABERİN DEVAMI
21
21|30
FİKRET ORMAN'IN LENS İNADI!
Beşiktaş, F.Bahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız Jeremain Lens'ten vazgeçmiyor.
22
22|30
İki hafta önce iki yöneticisini İngiltere'ye göndererek, Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderlandli yetkililerle görüştüren ve 'Tolgay- Lens takası' önerisini sunan Başkan Orman; İngiliz ekibi yöneticilerinin buna 'olumsuz' yanıt vermesi üzerine işi bizzat üstlendi.
23
23|30
Londra'ya giden Başkan Fikret Orman'ın, bugün Watford ile Sunderland ile arasında oynanacak Premier Lig maçını izleyeceği; karşılaşma sonrasında ise Sunderland'in CEO'su ile Londra'da akşam yemeği yiyeceği iddia edildi.
24
24|30
Orman'ın bu yemekte Lens-Tolgay takasını bir kez daha masaya yatıracağı belirtildi. İngilizler sıcak parada ısrar ederken, Beşiktaş ise takasta direniyor. (Fotomaç)
25
25|30
ŞİMDİ DE KLOPP!
Simon Kjaer'in şansı açıldı... Danimarkalı oyuncuya bu kez de Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool talip oldu.
HABERİN DEVAMI
26
26|30
Ada ekibinin scout ekibinden Ron Yeats'ın, Romanya-Danimarka maçında izlediği 28 yaşındaki stoper için Klopp'a olumlu rapor verdiği kaydedildi. Kjaer'i İnter, Chelsea, Arsenal ve Marsilya da yakından takip ediyor.
27
27|30
OZAN TUFAN LA LİGA'YA
Dick Advocaat'ın yaptığı, "Ozan ve Salih'i kiralayın yoksa kaybedecekseniz" sözleri üzerine Fenerbahçe yönetimi özellikle 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği Ozan Tufan için yollar aramaya başladı.
28
28|30
Ozan için de İspanya'ya gidip yıldız olarak dönen Bruma gibi, Deportivo formasıyla hayata dönen Emre Çolak gibi bir hamle yapılması kararı alındı.
29
29|30
Dick Advocaat'ın tavsiyesiyle bir süredir Ozan Tufan'a İspanya'da takım arayan Fenerbahçe'ye beklediği ilk teklif geldi...
30
30|30
La Liga'da UEFA Avrupa Ligi'ni zorlayan Alaves, Ozan'ı bir yıllığına kiralamak için menajeri ile temas kurdu. Sampdoria'dan aldıkları Nenda Krstic'ten beklediğini alamayan İspanyol ekibi Ozan'ı kiralamak istiyor.