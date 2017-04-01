Aydın Karabulut: Beşiktaş Türkiye'nin en iyisi

Gençlerbirliği'nin oyuncusu Aydın Karabulut, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçta iddialı olduklarını söyledi.

Futbol altyapısını Almanya'da alan ve Türkiye'deki kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada ligde en iyi futbolu eski takımının oynadığını ancak Gençlerbirliği'nde de yetenekli oyuncuların bulunduğunu ifade etti.

Almanya'dayken Beşiktaşlı olduğu için siyah-beyazlı takımı tercih ettiğini belirten Aydın, "Futbolun içine girdikten, farklı takımlarda oynadıktan sonra takım tutamıyorsun. Beşiktaş'a karşı sempati duyuyorum. Biz profesyoneliz ve Beşiktaş ile maçımız var. Çıkıp elimden geleni yapacağım." dedi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve milli maç nedeniyle lige verilen arayı güzel değerlendirdiklerini ifade eden 29 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Kazanmak için gidiyoruz. Elimizden geleni yapıp, kazanıp geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"BENDE HEYECAN OLMUYOR"

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'da ilk karşılaşmasına çıkacağını belirten Aydın, "Vodafone Arena'ya daha önce gittim ama kulübedeydim, ilk kez oynayacağım. Gayet rahatım, bende genelde heyecan olmuyor." diye konuştu.

Bir dönem formasını giydiği siyah-beyazlı takımın bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da çok iyi temsil ettiğini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş, Türkiye'nin açık ara en iyi top oynayan takımı diyebilirim. İyiler, yetenekli futbolcuları var. Takım halinde iyiler, tek tek isim saymak istemiyorum. Bizde de yetenekli futbolcular var. Bence ortada bir maç olacak. Gençlerbirliği de kazanabilir, Beşiktaş da galip gelebilir."

"OYNAMADIĞIMDA SIKINTI YAŞIYORUM"

Aydın, Serdar Gürler ile birlikte Gençlerbirliği'nde sergiledikleri performansı istikrara bağladı.

Futbolcunun oynadıkça kendine geldiğini, bu durumun takım arkadaşı Serdar'da da görülebileceğini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Öz güven kazandıkça da zaten her şey kendiliğinden oluyor. Oynamadığım dönemlerde sıkıntı yaşıyordum. İbrahim Üzülmez burada kalmamı sağladı. Serdar, maşallah 11 gol attı. Takım halinde oynadık da attı. Takım olmasa o da atamazdı, biz de bu performansı gösteremezdik."

Takımların futbolcuya bağlı olmadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Her takımda gelen olur, giden olur. Sonuçta takım bir futbolcuya bağlı değil. Bakıyorsun Fenerbahçe, Alex gittikten sonra şampiyon oldu; Galatasaray, Hagi gittikten sonra şampiyon oldu. Vazgeçilmez diye bir şey yok, herkesten vazgeçilebilir. Tek gerçek takım olmak." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinde aile ortamı olduğuna vurgu yapan Aydın, şöyle devam etti:

"Arkadaşlık çok güzel, hepsini çok seviyorum. O kadar yerde oynadım hiçbir yerde böyle arkadaşlık görmedim. Güzel bir kulüp, huzur içinde futbolunu oynayabiliyorsun. Kafan rahat, her şekilde maddi manevi, tabii ki işler iyi gittiği zaman. Kötü gittiğinde biraz farklı olabiliyor. Şu an Allah'a şükür biraz yırtmış olduk, rahatladık."

Gençlerbirliği taraftarının maçlara gelmesini çok istediklerine dikkati çeken Aydın, "Taraftarın önünde oynamak çok güzel. Bizi yalnız bırakmaz, her maçımıza gelirlerse biz de onların gücüyle daha iyi oluruz. Umarım iyi ya da kötü günümüzde gelip bizi desteklerler. Futbol bu, iyi de kötü de olur. Onların desteğini bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.