Başakşehir zora soktu

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Lider Beşiktaş, yarın evinde Gençlerbirliği'ni yendiği takdirde turuncu-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde kalacak.



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Milli maçlar arasından önce evinde Kardemir Karabükspor ile 3-3 berabere kalan turuncu-lacivertli takım, bu sonuçlarla son iki haftada 5 puan kaybetmiş oldu.

AVANTAJ BEŞİKTAŞ'IN

Medipol Başakşehir'in mağlup olmasıyla gözler yarın akşam oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılar, evinde karşılaşacağı rakibini mağlup etmesi halinde en yakın takipçisi olan Başakşehir ile puan farkını da 5'e çıkaracak. Geriye kalan haftalarda zorlu bir fikstür ile karşı karşıya kalacak olan Beşiktaş, yarın akşam oynayacağı maçı kayıpsız geçtiği takdirde zirvedeki puan farkını da açacak.

BAŞAKŞEHİR KAZANMAK ZORUNDA

Ligin 26. haftasında Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Abdullah Avcı'nın takımı, şampiyonluk şansını da zora soktu. Son 2 haftada 5 puan kaybeden İstanbul ekibi, kalan 8 haftada da zorlu maçlar oynayacak. Yarın Beşiktaş'ın olası bir galibiyeti ile puan farkının 5'e çıkması durumunda Medipol Başakşehir'in bundan sonraki haftalarda puan kaybetme lüksü bulunmuyor.

Medipol Başakşehir'in kalan 8 maçı:



Galatasaray

Çaykur Rizespor (D)

Beşiktaş

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Kayserispor (D)