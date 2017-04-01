Merseyside derbisi Liverpool'un

İngiltere Premier Lig'de oynanan "Merseyside" derbisinde Everton'ı ağırlayan Liverpool sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligdeki son 12 derbide mağlup olmadığı rakibini Anfield Road Stadı'nda ağırlayan Liverpool, 8. dakikada Sadio Mane'nin golüyle maçın hemen başında skor üstünlüğünü yakaladı. Bu sezon ligde 13 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki Senegalli oyuncu, Suarez ve Sturridge'in ardından aynı sezon içinde Everton'a karşı iki maçta da gol atan ilk futbolcu oldu.

Konuk ekibin 28. dakikada Matthew Pennington ile attığı gole üç dakika sonra Brezilyalı Philippe Coutinho ile yanıt veren Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Divock Origi'nin ceza alanı önünden attığı şık golle farkı ikiye çıkaran ve kalan dakikalarda skoru koruyan Liverpool, sahasında en son 1999 yılında yenildiği rakibini evine puansız gönderdi.

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, derbi mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon sahasında sadece bir kez yenilen ve Everton karşısında aldığı üst üste dördüncü iç saha galibiyetiyle puanını 59'a çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Everton ise 50 puanla 7. sırada kaldı.