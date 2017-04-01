Abdullah Avcı: "Bizim oyuncumuzun attığı golle mağlup olduk"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir, ligin 26. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Akhisar Belediyespor'a, son dakikalarda eski oyuncusu Cikalleshi'nin ayağından yediği gol ile 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli puan kaybı yaşadı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Haftanın ilk maçı, saat 13.30 ve günaydınla maça başladık. Bunun kaybetmemizle bir alakası yok, ilk defa gündüz oynamıyoruz ama belirli bir standardın olmadığını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Net pozisyonlar yakaladık ama olmadı"



Takım olarak şampiyonluğa oynadıklarının farkına varmaları gerektiğini söyleyen Avcı, "Karşımızda düşmemeye oynayan ve üçüncü hoca değişikliğini yapmış bir takım vardı. Diğer tarafta da zirveye oynayan bir takım. Bir kere zirveye oynadığımızın farkına varmamız lazım. Daha fazla koşmamız lazım. Pasın şiddetini ve oyunun hızını ayarlamamız lazım. Oyun dengeli gidiyordu. 6, 7 ve 44. dakikalarda bulduğumuz net pozisyonlar vardı. Rakip iyi mücadele etti. Opsiyonlarımızı kapatmaya çalıştılar. Rakibin bir tek opsiyonu vardı. Direkt öne oynayıp ve düşen toplarda bizim üzerimize geliyorlardı. Bunlarda zaman zaman başarılı oldular. Bir geçişten yakalandığımız ve bizim oyuncunun ayağına çarpan ve rakibin önünde kalan yediğimiz gol vardı. Sonra teknik olarak hamleler yaptık. 3-5-2'ye döndük. Çok sık orta yapmamız gerekiyordu. Yüksek santrforlarımız vardı. Çok net pozisyonlar da yakaladık fakat duran toptan attık. Sonrasında bazen kazanma duygusu oyun prensiplerini elinden bırakabiliyor. 92. dakikada biz kaçırdık, 93'te dönüşte bizim kiraya verdiğimiz oyuncunun attığı gol ile mağlup olduk. Bundan sonra daha güçlü, sakin ve sabırlı olacağız. Bu yarışın içinde olmaya ve sonuna kadar götürmeye çalışacağız. Rakibimizi de tebrik ediyoruz" dedi.

"Maç saatlerinde standart olmalı"



Maçları gündüz oynamalarının kendilerine dezavantaj oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Avcı, "Ben bunu sezon başında söylemiştim. Bugün yenildik diye söylemiyorum. Maç saatlerinin bir standardı olması lazım. Gündüz maçları 3'teyse 3 maç aynı saatte oynanır. Gece maçları aynı saatte oynanır. Oyuncu sağlığı, antrenman ve beslenme için çok doğru bir karar değil. Avrupa'da bunun örnekleri de var. Yukarıdaki takımlardan bir tanesi ikinci ve rakibiyle bu kadar yakın olsaydı maç 13.30'da oynanır mıydı? Bugün rakibimiz hak etti ve kazandı. Biz de kazanabilirdik. Biz de bu yarışın içerisinde harika bir sezon geçiriyoruz. Çok güzel destekler alıyoruz. Bunu sonuna kadar götürmek istiyoruz. Umarım karşılığını alırız" diye konuştu.

"Okan benim kardeşimdir"



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un daha önce kendisinin yardımcısı olduğunun hatırlatılması yönündeki soruya da yanıt veren Abdullah Avcı, "Okan hoca yardımcımız, Sokol Cikalleshi bizim oyuncumuzdu. Okan, benim her şeyden önce meslektaşım olmasının dışında kardeşim. Türk futbolunun kaliteli oyuncularından. Antrenör olarak da hizmet edecek. Bu maçtan sonra başarılı olmasını umut ediyordum ama bugün itibariyle kazandı. Söylenecek bir şey yok. Tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.