20 puanla 16. sırada yer alan Çaykur Rizespor, 41 puanla 5. sırada bulunan Trabzonspor ile karşılaşacak. Ç. Rizespor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Peki Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor mücadele edecek. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı 02 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Ali Saygın Ögel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.

STADYUM KONUMU

34. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda yapacakları maçla birlikte 34. kez karşı karşıya gelecekler.

İki takım arasında geride kalan 33 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20'ye 5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 66 gole, Çaykur Rizespor 25 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Trabzon'da iki takım arasında oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

RİZE'DE EV SAHİBİ ÜSTÜN

Rize'de yapılan maçlarda ise ev sahibi ekip, daha fazla galibiyet elde etti.

Çaykur Rizespor, Rize'de oynanan 16 maçın 6'sında galip gelirken Trabzonspor 4 kez kazandı, 6 maçta beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Trabzonspor 25 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, geçen sezon sahasında 6-0'lık sonuçla elde etti.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de 16 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda 6 galibiyet elde eden Trabzonspor, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrılırdı. 4 maçta ise kazanan Rizespor oldu. Deplasmanda Çaykur Rizespor filelerine 25 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 14 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, 2005-2006 sezonunda deplasmanda 6-1, 1988-89 sezonunda sahasında 5-0 ve 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçlarla elde etti.

TRABZONSPOR 2017 YILINDA DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılındaki yenilmezliğini sürdüren Trabzonspor'un deplasmanda da yüzü gülüyor. 102 gündür dış sahada yenilmeyen Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

Ligde deplasmandaki en son yenilgisini 102 gün önce 15. hafta maçında Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında mağlup olmayarak 13 puan toplamayı başardı. Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken, tek puan kaybını ise Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı. Trabzonspor dış saha da 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir performans sergiledi.

TRABZONSPOR YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek ligin ikinci bölümündeki yükselişini sürdürmek istiyor.

2017 yılında oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, rakibine karşı Karadeniz derbisinde gülen taraf olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Ligde 41 puan 5. sıraya kadar yükselen ve Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale gelen Trabzonspor, 20 puanla 16. sırada bulunarak ligden düşme hattının içinde yer alan Çaykur Rizespor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

DEPLASMANDA DA KAYBETMİYOR

Trabzonspor, dış sahada 105 gündür rakiplerine boyun eğmiyor.

En son ligde 17 Aralık 2016 tarihinde Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında yenilgi görmedi.

Karadeniz ekibi, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı. Bordo-mavililer, böylece son 5 deplasman maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan çıkardı.

3 OYUNCU CEZALI, 5 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'da Galatasaray maçında kart cezalısı konumuna düşen Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok ve Perreira, Çaykur Rizespor karşısında yer almayacak.

Bordo-mavililerde, 3'er sarı kartı bulunan Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Rodallega ve N'Doye ise yarın ki maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçına Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Medjani, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Bero, Olcay Şahan, Castillo ve N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.